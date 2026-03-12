Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Borja Iglesias da la respuesta más perfecto a los insultos homófobos que recibe: hay una frase que está resonando
Virales
Virales

Borja Iglesias da la respuesta más perfecto a los insultos homófobos que recibe: hay una frase que está resonando

El futbolista ha sido entrevistado en 'L'Equipe'.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El delantero del Celta Borja Iglesias con las uñas pintadas.
El delantero del Celta Borja Iglesias con las uñas pintadas.Getty Images

El delantero español del Celta de Vigo Borja Iglesias ha concedido una entrevista al prestigioso diario francés L'Equipe en la que ha hablado de todo lo que rodea al futbolista gallego fuera de los terrenos de juego al ser un jugador con una personalidad propia que siempre ha defendido los derechos humanos y la igualdad. 

En la entrevista, que se enmarca dentro del partido de ida de octavos de final de la Europa League, que disputa este jueves el club vigués contra el Olympique de Lyon, han tratado temas como los insultos homófobos que recibes tanto en redes sociales como en los estadios de fútbol por gestos como llevar pintadas las uñas.

Preguntado por cómo lleva recibir este tipo de insultos, Iglesias ha asegurado lo siguiente: "Al principio me afectó, me lo tomé como algo personal, pero después de pensarlo mucho, ahora lo veo de otra manera". 

"Que te llamen 'maricón' no me parece un insulto"; ha comenzado diciendo, antes de dejar una frase que no ha tardado en compartirse: "Cuando alguien dice eso, creo que sería mucho más feliz siendo maricón que como él, lleno de odio, sin nada mejor que hacer que lanzar insultos al final de un partido".

Iglesias ha contado que lo que le molesta es que "una persona gay tenga miedo de salir del armario por este tipo de reacciones". "No poder ser uno mismo y amar a quien uno quiera es inaceptable, por eso la lucha contra la homofobia es esencial y por eso estoy involucrado", ha sentenciado.

Da la razón por la que se pinta las uñas

Sobre el motivo por el que comenzó a pintarse las uñas, el futbolista ha comentado que surgió "durante el confinamiento, con mi exnovia, en casa, pero no estaba preparado para presumir porque tenía miedo del qué dirán". 

"Poco después, el movimiento Black Lives Matter me impactó mucho. Así que me pinté las uñas de negro para visibilizar esta causa y combatir las actitudes racistas en España. Pintarme las uñas me da la sensación de poder expresar algo, como un corte de pelo o un tatuaje", ha explicado.

Además, Iglesias ha rematado diciendo que no siempre lo hace y que depende de su estado de ánimo: "A veces uso colores o diseños".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos