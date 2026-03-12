Borja Iglesias da la respuesta más perfecto a los insultos homófobos que recibe: hay una frase que está resonando

El delantero español del Celta de Vigo Borja Iglesias ha concedido una entrevista al prestigioso diario francés L'Equipe en la que ha hablado de todo lo que rodea al futbolista gallego fuera de los terrenos de juego al ser un jugador con una personalidad propia que siempre ha defendido los derechos humanos y la igualdad.

En la entrevista, que se enmarca dentro del partido de ida de octavos de final de la Europa League, que disputa este jueves el club vigués contra el Olympique de Lyon, han tratado temas como los insultos homófobos que recibes tanto en redes sociales como en los estadios de fútbol por gestos como llevar pintadas las uñas.

Preguntado por cómo lleva recibir este tipo de insultos, Iglesias ha asegurado lo siguiente: "Al principio me afectó, me lo tomé como algo personal, pero después de pensarlo mucho, ahora lo veo de otra manera".

"Que te llamen 'maricón' no me parece un insulto"; ha comenzado diciendo, antes de dejar una frase que no ha tardado en compartirse: "Cuando alguien dice eso, creo que sería mucho más feliz siendo maricón que como él, lleno de odio, sin nada mejor que hacer que lanzar insultos al final de un partido".

Iglesias ha contado que lo que le molesta es que "una persona gay tenga miedo de salir del armario por este tipo de reacciones". "No poder ser uno mismo y amar a quien uno quiera es inaceptable, por eso la lucha contra la homofobia es esencial y por eso estoy involucrado", ha sentenciado.

Da la razón por la que se pinta las uñas

Sobre el motivo por el que comenzó a pintarse las uñas, el futbolista ha comentado que surgió "durante el confinamiento, con mi exnovia, en casa, pero no estaba preparado para presumir porque tenía miedo del qué dirán".

"Poco después, el movimiento Black Lives Matter me impactó mucho. Así que me pinté las uñas de negro para visibilizar esta causa y combatir las actitudes racistas en España. Pintarme las uñas me da la sensación de poder expresar algo, como un corte de pelo o un tatuaje", ha explicado.

Además, Iglesias ha rematado diciendo que no siempre lo hace y que depende de su estado de ánimo: "A veces uso colores o diseños".