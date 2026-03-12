¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta? Estas son las condiciones de Hacienda

Hacienda ya ha publicado el calendario de la declaración de la renta: este año la campaña empieza el 8 de abril y finaliza el 30 de junio. Las fechas exactas son las siguientes:

Desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026 : presentación de la renta por internet.

: presentación de la renta por internet. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026 : presentación de la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio.

: presentación de la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio. Desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: presentación de la renta presencial en las oficinas de Hacienda. La solicitud de cita es desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

Puedes escoger la modalidad que más cómoda te resulte. En todas ellas podrás ahorrar dinero gracias a las deducciones.

Una de las dudas más recurrentes cada año es la de si estás obligado a presentar la renta. No todos los contribuyentes tienen que ajustar cuentas con la Agencia Tributaria, es una cuestión que depende de tu nivel de ingresos y del número de pagadores que hayas tenido.

¿Estás obligado a presentar la declaración de la renta en 2026?

Hacienda ya ha publicado los umbrales de ingresos mínimos que obligan a completar el trámite. Son los siguientes:

Con un solo pagador : tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales.

: tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales. Con dos o más pagadores: tienes que presentarla si tus ingresos son superiores a 15.876 euros anuales, siempre y cuando el segundo y los demás pagadores estén por encima de los 1.500 euros.

Aunque estés por debajo del mínimo de ingresos no significa que debas desentenderte de la declaración de IRPF. Lo mejor en este caso es que revises el borrador y compruebes si puedes ahorrar dinero gracias a las deducciones. De lo contrario perderás la oportunidad de ahorrar dinero.

¿Tienes que presentar la renta si estás en paro?

Es otra de las dudas clásicas, sobre todo en la campaña de este año. Si estuviste en situación de desempleo en 2025, debes saber que no es obligatorio que presentes la renta.

El objetivo de este cambio es rectificar la obligación que estaba vigente desde la reforma de subsidio de paro de 2024. Es lo que indica el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre.

Aunque esto pueda suponer un alivio, recuerda estudiar si te merece la pena o no presentarla, ya que es una buena opción para ahorrar.

¿La renta es obligatoria para todos los autónomos?

La respuesta es sencilla: todos los autónomos tienen que presentar la declaración de la renta.

Hasta el año 2023, los trabajadores por cuenta propia con menos de 1.000 euros de ingresos estaban exentos, pero el nuevo sistema de cotización por ingresos reales cambió la situación. De este modo, Hacienda puede cruzar los datos de tus beneficios con lo que en realidad has cotizado, llevando a cabo los ajustes necesarios.

La Agencia Tributaria es muy clara: si estuviste dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en 2025, tendrás que presentar la declaración este 2026.