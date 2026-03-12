Irán desplaza el foco de la guerra a Ormuz: atacados e incendiados dos petroleros y un portacontenedores

Varios petroleros navegan en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, al norte de Ras al-Khaimah, el 11 de marzo de 2026.

Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este jueves de nuevos ataques con misiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, los cuales han alcanzado a dos petroleros, que han tenido que ser evacuados por cuenta de los incendios registrados a bordo, y un buque portacontenedores donde también se ha registrado un fuego, si bien menor.

En concreto, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha notificado un incidente a cinco millas náuticas (unos ocho kilómetros) al sur de la ciudad iraquí de Basora, donde dos buques petroleros han sido objeto de ataques que han provocado incendios a bordo de las embarcaciones.

"Todos los miembros de la tripulación han sido evacuados", ha precisado el centro de operaciones, agregando que, por el momento, no se ha informado de "ningún impacto medioambiental" derivado de los estragos de los referidos ataques.

Por otra parte, a 35 millas náuticas (casi 65 kilómetros) al norte de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos, otro misil ha alcanzado a un portacontenedores, provocando un "pequeño incendio" a bordo. De dicho ataque, pese a que la tripulación "se encuentra a salvo", no ha sido posible realizar una "evaluación completa" de daños, dado que la oscuridad lo ha dificultado.

Mientras las autoridades investigan las circunstancias en que han acontecido estos hechos, el centro de operaciones de comercio marítimo ha instado a los buques que naveguen en la zona a hacerlo "con precaución", así como a comunicar "cualquier actividad sospechosa" detectada.

Ante este clima, Irak ha anunciado este jueves el cierre total de sus puertos petroleros, tras los ataques registrados cerca de sus costas. Así lo informó la administración de puertos marítimos del país. Sin embargo, destacó que continúan las operaciones en los puertos comerciales, con barcos en la zona de espera, y cargas y descargas en los puertos norte y sur de Umm Qasr.

"Uno de los petroleros cargados con productos petrolíferos, suministrados por SOMO [una de las principales compañías de comercialización de petróleo] a la Compañía de Petroleros Iraquíes, estuvo involucrado en un incidente hace menos de una hora", señaló Farhan al-Fartousi, director general de la Compañía General Iraquí de Puertos.

Además, agregó que uno de los tanqueros estuvo involucrado en una explosión "cuya causa se desconoce", pudiendo tratarse de "un ataque directo o una embarcación con trampa explosiva". También informó que, hasta el momento, los equipos de rescate, en cooperación con las unidades navales, han rescatado a 38 personas, una de ellas fallecida.

Un mapa muestra el estrecho de Ormuz en la pantalla de una computadora portátil, en una ilustración tomada en Atenas, el 1 de marzo de 2026. Nikolas Kokovlis / NurPhoto vía Getty

Los precedentes

Cabe recordar que este miércoles se registraron ataques contra otros tres buques, en medio de la escalada bélica en la región, producto de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de éste ante estas agresiones. Lo explica nuestro compañero Antón Parada.

Tres marineros tailandeses permanecen desaparecidos este jueves tras el ataque que dañó al carguero tailandés MV Mayuree Naree en la víspera, mientras 20 tripulantes fueron rescatados y trasladados a tierra por la Marina de Omán. El portavoz de la Marina Real de Tailandia, el contralmirante Parach Rattanachaipan, informó en un comunicado de que el buque sufrió daños por una explosión en aguas próximas a ese estratégico paso marítimo, lo que obligó a los 23 miembros de la tripulación a evacuar la embarcación.

Las operaciones de rescate de la Marina Real de Omán permitieron poner a salvo a 20 de los marineros, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a los tres restantes.

El comandante en jefe de la Marina tailandesa, el almirante Phairote Fuangchan, contactó el miércoles con su homólogo omaní, el contralmirante Saif bin Nasser Al Rahbi, para agradecer la asistencia prestada y solicitar que se intensifiquen los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos. "La Marina Real de Tailandia sigue profundamente preocupada por la suerte de los tres tripulantes restantes y ha solicitado cooperación para acelerar las labores de búsqueda y rescate", señaló la institución en un comunicado publicado en Facebook por la Oficina del Portavoz de la Armada.

Según UKMTO, el carguero fue alcanzado por un proyectil no identificado a unas 11 millas náuticas (unos 20 kilómetros) al norte de Omán, lo que provocó un incendio a bordo y obligó a la tripulación a abandonar la nave y solicitar asistencia. El buque, propiedad de la naviera tailandesa Precious Shipping Public, quedó en llamas tras el impacto, mientras la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó posteriormente la autoría del ataque y también se adjudicó otro contra el barco vinculado a Israel Expres Room.

Alto impacto

Esas hostilidades, a su vez, han generado un impacto sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, enclave estratégico por el cual circula alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

En la noche de este mismo miércoles, el precio del barril de Brent, referencia en los mercados europeos, ha vuelto a superar los 100 dólares, según ha informado la agencia Bloomberg, después de que Omán decidiera retirar todos sus buques de su principal terminal petrolera de exportación y dos petroleros fueran blanco de ataques en aguas iraquíes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, desatando, al mismo tiempo, una importante escalada del precio del crudo y gas natural. Ello ha motivado que Estados Unidos haya anunciado la liberación de 172 millones de barriles a fin de compensar dicha subida.