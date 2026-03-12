Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ana Luzón, experta en nutrición: "El ayuno 24 horas puede ser una herramienta estratégica"
Salud
Salud

Ana Luzón, experta en nutrición: "El ayuno 24 horas puede ser una herramienta estratégica"

Esta experta explica, además, que el mismo resultado se puede lograr por otras vías, como el ejercicio físico constante o una pauta alimentaria bien estructurada.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Happy young multiracial woman mixing bowl of fresh salad. Copy space.Healthy lifestyle concept.
Imagen de archivo de una mujer preparando una ensalada.Getty Images

En el ámbito de la dietética, es fácil dejarse llevar por términos que suenan a ciencia ficción, como la "autofagia" o el "reset metabólico", explica la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Sin embargo, ella, como profesional, dice que "su labor es bajar estos conceptos a tierra: el ayuno de más de 24 horas no es un proceso mágico que no se pueda lograr por otras vías, como el ejercicio físico constante o una pauta alimentaria bien estructurada".

En primer lugar, Luzón destaca que éste "no es el único camino hacia la regeneración", como alguna gente cree. "Es cierto que el ayuno prolongado activa rutas de reciclaje celular, pero no tiene la exclusividad", afirma y explica otras opciones. "El ejercicio es el gran activador: una sesión de fuerza o de alta intensidad también dispara mecanismos de limpieza celular y mejora la sensibilidad a la insulina sin necesidad de cerrar la cocina un día entero", afirma la técnica en dietética.

Además, recuerda que "el cuerpo busca eficiencia cuando la energía escasea, ya sea porque no entra (ayuno) o porque la demandamos más (movimiento), así que el beneficio real está en la flexibilidad metabólica, y eso se entrena sobre todo con lo que comes y cómo te mueves cada día".

En segundo lugar, esta experta plantea la pregunta: ¿Cuándo tiene sentido plantearse un ayuno de 24 horas? "No es una invitación general", responde, "pero sí puede ser una herramienta estratégica en contextos muy específicos", asegura. Por ejemplo, "la reconexión con las señales de hambre en personas que necesitan 'recalibrar' qué es hambre real y qué es hambre emocional o hábito". 

Otra opción es hacerlo como "descanso digestivo puntual", prosigue Luzón: "Tras periodos de gran inflamación o digestiones muy pesadas, dar un margen de 24 horas puede ayudar a calmar la sintomatología, siempre que se acompañe de una hidratación impecable". Y, una más es como "optimización avanzada": Es decir, "para personas que ya tienen una base sólida, entrenan habitualmente y buscan ese "plus" de eficiencia como parte de un protocolo pautado", resalta esta especialista.

En conclusión, su visión como dietista es que "el ayuno de más de 24 horas se vende a menudo como un 'reto' de superación personal, pero debemos ser pragmáticos. Para alguien con estrés crónico, falta de sueño o una relación complicada con la comida, esto puede ser un estresor innecesario", advierte. Así que, la clave, dice Luzón, "no es dejar de comer 24 horas, sino qué haces las otras 340 horas del mes". "Si tu base es el movimiento y una alimentación densa en nutrientes, el ayuno es solo un accesorio opcional, nunca un requisito imprescindible para estar sano", concluye.

*Ana Luzón es técnica en nutrición y defensora de una alimentación realista, alejada de dogmas y dietas restrictivas. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a reconectar con sus señales de hambre y saciedad, integrando la salud física con el bienestar emocional y el contexto de la vida actual. Más información en www.analuzonsalud.es y en Instagram @analuzonsalud.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos