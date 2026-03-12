¿Algo se mueve? Estas son las condiciones que ha planteado Irán para una tregua

Un hombre sostiene una foto del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en un acto de homenaje a soldados muertos por los ataques de EEUU e Israel, enTeherán, el 11 de marzo de 2026.

Irán estaría dispuesto a considerar una tregua en la guerra con Estados Unidos e Israel si tanto Washington como Tel Aviv e comprometen a no lanzar nuevos ataques contra su territorio en el futuro, según informó esta noche la agencia Bloomberg, que cita a funcionarios familiarizados con las conversaciones diplomáticas.

De acuerdo con el medio, Teherán habría transmitido esa condición a través de mediadores regionales en contactos diplomáticos destinados a explorar una posible desescalada del conflicto, que se intensificó tras los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones militares y nucleares iraníes.

Es la primera vez desde que comenzaron los ataques, el 28 de febrero, que se habla públicamente de un diálogo o de movimientos con los mediadores, en su mayoría países del golfo Pérsico, muchos de ellos agredidos por Irán en represalia.

Las fuentes consultadas por Bloomberg, que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de negociaciones sensibles, señalaron que la principal exigencia de Irán es recibir garantías explícitas de que ninguno de los dos aliados occidentales volverán a atacar al país una vez concluido el actual enfrentamiento.

El mayor miedo

Según el informe, los dirigentes iraníes temen especialmente que Israel pueda reanudar ataques incluso si se alcanza un alto el fuego, por lo que consideran indispensable un compromiso previo de seguridad antes de aceptar cualquier tregua.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en dos ocasiones que considera la guerra contra Irán como "ganada" pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

Mientras Irán continúa con ataques a objetivos estadounidenses y civiles en diversos países de Oriente Medio, Estados Unidos asegura haber atacado más de 5.000 objetivos en Irán, incluidos unos 60 barcos, que habrían sido destruidos en las últimas 72 horas.

Nueva andanada

Justamente, una nueva oleada de ataques la madrugada de este jueves provenientes de Irán contra países del golfo Pérsico alcanzó un edificio en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait en el inicio de la decimotercera jornada de conflicto.

La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque. Aunque no identificó el origen de ese ataque concreto, posteriormente el Ministerio de Defensa del país aseguró estar interceptando misiles y drones desde Irán.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin anunció una "agresión iraní" dirigida a tanques de combustible en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama, en un mensaje de X. También informó de la activación de sirenas de alarma y urgió a los residentes a refugiarse en lugares seguros.

Además, el Ejército de Kuwait aseguró que "un dron enemigo" alcanzó un edificio residencial en el sur del país y dejó dos personas heridas.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí alertó en varias publicaciones en X de la identificación e interceptación de drones. Según uno de sus mensajes, al menos 18 drones han sido destruidos durante la noche. Hasta el momento, no han trascendido informaciones sobre víctimas o heridos.

Irán anunció horas antes una nueva oleada de bombardeos contra Israel y contra objetivos estadounidenses en los países del golfo después de trece días de conflicto en el que los ataques no han cesado en la región a raíz de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado 28 de febrero.