Buscaba su cuarto Guinness Word Record y lo consiguió

Fabio Barone se la ha jugado una vez más y ha conseguido su cuarto Guinness Word Record recorriendo el Circulo Polar Ártico.

Cuando les da, les da, no importa que los coches mas veloces del mundo alcancen una velocidad de 400 kilómetros por hora y que ahora ya no le puedan meter el pie al acelerador hasta el fondo. Los límites de velocidad, no les importaan a ellos, los “locos del volante” como Fabio Marone, insisten en hacer mil piruetas en tierras lejanas para intentar conseguir su cuarto World Guinness Record.

Al presidente del Club Ferrari Passione, le van los retos. Es un corredor de riesgos de raza y continúa recorriendo caminos imposibles.

Se metió en otra apuesta difícil: recorrer el Circulo Polar Ártico. Fabio corre con un coche modelo 458, que alcanza una velocidad punta de 325 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos, pero confirma que nunca supera la velocidad máxima autorizada.

Esto no le quita para recorrer 850 kilómetros desde Helsinki hasta Rovaniemi para intentar conseguir su 4º World Guinness Record.

El 6 de Julio se lanzó a su nueva aventura y ganó, otro record mundial.

Después de recorrer ochocientos cincuenta kilómetros de trayecto, desde Helsinki a Rovaniemi, con lluvia y viento, los coches Ferrari llegaron al Circulo Polar Ártico.. ¿Y quién les estaba esperando? Papa Noel, ya que llegaron hasta su casa.

Rodeado de renos y residentes en aquel punto lejano de la tierra, Marone ha festejado su 4° Word Guinness Record.

Hemos podido estar con Fabio Marone y su técnico antes de salir de Roma rumbo al Circulo Polar Ártico. Mirad el vídeo…