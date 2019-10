Cada cuánto tengo que lavar a mi perro

Busybee-CR via Getty Images

Jugar en la calle, los paseos por el parque, lamer y olisquear a otros perros… La rutina de nuestras mascotas los expone a mucha suciedad, parásitos y bacterias, por lo que el baño y la preocupación de que no esté lo suficientemente aseado suele ser una de las cuestiones principales que se plantean los dueños. ¿Cuántas veces tengo que lavarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué pasa con el cepillado?

No hay una única respuesta a estas cuestiones, depende de factores como el tipo de pelo del animal o la época del año. Eso sí, el baño no debe ser un momento de angustia por lo que hay que tener en cuenta también el producto utilizado, la temperatura del agua, si se hace en una terraza o jardín y, sobre todo, el tiempo de duración. Todo esto sirve para evitar situaciones de ansiedad y estrés.

Cuántas menos veces, mejor

A la hora de determinar la periodicidad del lavado, hay que tener en cuenta la longitud del pelo del animal igual que con los humanos. “Un pelaje largo siempre requerirá más mantenimiento que uno corto, pues necesitará más higiene, más cepillados y, en algunos casos, de vez en cuando un corte específico”, señala Irene Juste, ayudante Técnico Veterinario y parte del equipo de la web Experto Animal , quien recuerda que no hay que pasarse con el corte de pelo de los animales de pelaje largo porque les sirve de protección contra el frío y el calor.

La clave está en la cantidad de champú

La longitud del pelaje del perro no solo marca la regularidad de los baños, también determina la cantidad de champú que se emplee. “Una cantidad pequeña es suficiente para lavar al perro entero, por lo que siempre es mejor usar poco a no ser que se trate de un can de tamaño medio, grande o gigante”, apunta Juste.