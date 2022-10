Cambiar la ciudad por un pueblo: "Ha sido la mejor decisión"

Javier Morcillo: “Había que darle un giro a la vida y nos fuimos al campo”

De fondo, se escucha un gorjeo divertido y constante. “Aquí están las niñas pasándoselo pipa con una de estas cortinas que se ponen en las puertas para que no pasen las moscas, con eso ella ya tienen suficiente”, bromea Javier.

Llanos Fernández: “Aquí me asomo a la ventana y veo las montañas y el campo”

Están encantados con el medio rural, afirman que han ganado mucha calidad de vida: “Te cruzas con los vecinos y te paras a hablar, te saludan, te cuidan, se ha formado un buen ambiente. Aquí me asomo a la ventana y veo la montaña y el campo”.

¿Echan de menos algo? “Será una tontería, pero quizás pedir comida a domicilio”, cuentan. No hay tanta variedad en ese sentido, aunque en el fondo confiesan que no es nada importante. Por lo demás, compran lo que necesitan por internet si no lo encuentran en el pueblo. Detallitos sin importancia.