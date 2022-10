El momento se produjo después de que Joan Baldoví, diputado de Compromís, subrayase que el Gobierno tiene dos puntos débiles, entre los que incluyó el relato: “Se hacen cosas pero no acaba de calar, es preocupante que sigan calando algunos relatos escalofriantes”.

Sánchez, en su turno de réplica, quiso hacer referencia a ese asunto. “La España progresista tiene enfrente a un poder no menor, el poder del dinero, que tiene sus terminales”.

El periodista ha replicado, molesto, en su programa : “Buenos días, Pedrito. Tonino. Presidente. Me dirijo a ti porque sé que estás ahí. No sé si desayunando con limón, correteando por Moncloa, paseando a la perrita, pero sí que estás oyendo la Cope y quiero saludarte efusivamente. Pedrito, buenos días”.

“Bueno, somos tan buenos como tú, Pedrito, protegiendo el teléfono de los servicios secretos de Marruecos o cuidando la economía española. La verdad que un desastre. A mí, créanme, a este pobre ‘locutorsito’ como decía Deglané, no hay nada que me excite más que saber que me escuchan Sánchez y Baldoví”, ha ironizado Herrera,