Todo lo que dice Iñaki Urdangarin en 'Lo de Évole' de los miembros de la familia real y la familia del rey: sorpresas, decepciones de unos y gratitud con otros

Iñaki Urdangarin en su entrevista con Jordi Évole para 'Lo de Évole' en LaSexta

Iñaki Urdangarin ha vuelto a la actualidad con fuerza. Atrás quedaron unos primeros pensamientos de tener una vida normal y corriente en Vitoria junto a su pareja, Ainhoa Armentia, y de pasar desapercibido. El exmarido de la infanta Cristina ha querido contar su historia y usar su propia voz a través de un libro llamado Todo lo vivido en el que repasa una biografía llena de éxitos, pero también de amarguras.

El exjugador de balonmano ha promocionado el libro con un doble capítulo en Lo de Évole, donde ha repasado la cara y la cruz que supuso su vida. Hubo un tiempo en el que era el yerno de España, el marido perfecto y el duque de Palma ejemplar. De eso por no quedar no queda ni el título nobiliario, retirado por Felipe VI a la infanta Cristina en 2015.

Los reyes Juan Carlos y Sofía, Felipe y Letizia, la infanta Elena, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en la recepción por el 12 de octubre en 2011 Carlos Alvarez

Jordi Évole, que es amigo de Urdangarin, ha recordado que todo estaba previsto para que le hubiera entrevistado en 2018, pero aquello se canceló. Eran otros tiempos. "Quizá el Iñaki de 2018 todavía estaba sacando la espada para luchar por convencer tanto a la judicatura como a la sociedad, porque ya había sido mediáticamente condenado, de mis argumentos", señaló Iñaki.

Han pasado 8 años desde entonces. Entró en la cárcel, salió de ella, se mudó a Vitoria, encontró el amor en Ainhoa Armentia y se divorció de la infanta Cristina, por lo que dejó de formar parte de la familia del rey, de ser parte de la dinastía Borbón. Pero fueron muchos años y habla de ellos tanto en el libro como en una entrevista en la que ha dejado claro qué relación le une con su exmujer y con la familia materna de sus hijos.

"Calibrar el cariño es difícil, pero cuando la moneda estaba de cara nos apreciábamos muchísimo muchos. Luego las cosas han cambiado", comentó Iñaki Urdangarin a Jordi Évole para dejar claro que antes del Caso Nóos, las relaciones fueron viento en pompa. Pero después...

La infanta Cristina: su exmujer y madre de sus hijos

De la mujer con la que se casó en 1997 y con la que comparte cuatro hijos solo tiene buenas palabras. De ella dice que es "cercana, inteligente, bondadosa, buena persona y yo creo que valiente. No sé cuáles eran las expectativas, pero fue valiente en apostar por mí". haciendo referencia aquí a cuando se enamoraron.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en el 40 cumpleaños de Guillermo Alejandro de Holanda WireImage

"Doña Cristina ha sido una persona importantísima en mi vida. Me quedo con las vivencias positivas. Con ella el lado oscuro funcionó hasta que se fue agotando", añadió sobre ella.

¿Hablan? Rotundamente sí. "Cuando tengo que hablar le llamo y se lo digo. Hablamos de forma continua". Evidentemente hubo dolor, pero ahora tienen una relación cordial y están unidos por sus cuatro hijos. Ella leyó el libro antes de su publicación

La reina Sofía: la exsuegra a la que está agradecido

Si de la infanta Cristina habla bien, también lo hace de la reina Sofía, una suegra que le apoyó en los buenos y en los malos momentos. Ya empezaron bien nada más conocerse.

Cuenta Iñaki que fue un sábado por la noche y que ese "primer contacto con la reina Sofía fue muy bueno, de muchísimas preguntas, de admiración por el deporte, de curiosidad por la familia. Muy honesto y transparente".

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin con la reina Sofía en la cena previa a su boda en el Palacete Albéniz de Barcelona en octubre de 1997 picture alliance via Getty Image

No olvida aquel viaje que hizo a Washington tras estallar el Caso Nóos para apoyar públicamente a su hija y su yerno: "No le pregunté por qué lo hizo pero por cariño de madre, abuela y suegra. Dentro de lo que conocemos a doña Sofía a mí me parece ejemplarizante lo que hizo".

"Para nosotros fue un espaldarazo personal y de cariño enorme. Una persona tan importante sí dio el paso. No era popular hacerse una foto conmigo. Chapó", manifestó el exjugador de balonmano, que todavía se manda algún mensaje con doña Sofía.

El rey Juan Carlos, una decepción para él:

"Es una persona muy cercana, que le gusta el deporte y enseguida encuentras canales de comunicación para estar un buen rato. No sé si el primer día fue gracioso, pero sí me he reído mucho con él. Cuenta chistes, lo conoce toda España", comentó sobre cómo fue la primera vez que estuvo con el rey Juan Carlos.

En su libro recuerda que su primer encuentro con el emérito, porque así es como le llama, tras salir de la cárcel le resultó decepcionante: "Al salir sí que pensé ingenuamente que habría algún gesto. Me habría bastante una conversación, un simple cómo estás o un gracias por la discreción. Sentimos haberos dejado solos o has pasado por el infierno, o lo has superado. Enhorabuena".

El rey Juan Carlos e Iñaki Urdangarin se saludan en presencia de la infanta Cristina. LEBON

Preguntado por Jordi Évole sobre si echó de menos esas palabras del abuelo de sus hijos, comentó que sí. "Quizá un tipo de conversación así, por la sencilla razón que habíamos estado solos y la echaba de menos. Me hubiese gustado y no lo tuve. No lo he vivido y me dio mucha pena. El trance es superduro. Lo hemos superado, pero fueron 13 años más la salida de prisión, pero es muy duro".

¿Habrá una llamada entre ellos? Parece que no. "No ocurrirá, pero ya no me hace falta, y si ocurre me encantará hablar. Y que sigamos teniendo la relación cordial y respetuosa que seguimos teniendo en este sentido".

Añadió Urdangarin que con el emérito se manda mensajes de felicitación por Navidad o los cumpleaños, y que sabe de él por sus hijos: "Sé cosas por los viajes que van mis hijos y pregunto por él".

La infanta Elena: la excuñada que siempre estuvo ahí

Las infantas Elena y Cristina se llevan muy bien, y esa relación se extendió a Urdangarin. Para ella, solo tiene buenas palabras: "De doña Elena hay que decir que siempre ha estado a nuestro lado en todo momento".

La infanta Elena e Iñaki Urdangarin tras visitar al rey Juan Carlos en el hospital en 2012 Carlos Alvarez

Recordó que se quedó en casa de la infanta Elena la noche antes de entrar en la cárcel, es decir, la del 17 al 18 de junio de 2018, y que le visitó en la cárcel. De hecho rememora con dolor la primera vez que le fue a ver a Brieva su hijo Juan, que se desplazó al centro penitenciario con la duquesa de Lugo.

Felipe VI: el cuñado fue un gran amigo y con el que ya no habla

La infanta Cristina y Felipe VI fueron unos hermanos muy unidos. Cristina e Iñaki fueron cómplices durante el tiempo en el que Felipe y Letizia mantuvieron en secreto su relación.

Y además fue Urdangarin el que compró el anillo de compromiso que luciría la entonces prometida del príncipe de Asturias en su pedida el 6 de noviembre de 2003 en El Pardo. Aquella amistad saltó por lo aires cuando el exjugador de balonmano se vio salpicado por el Caso Nóós.

Felipe y Letizia y la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en su encuentro con el presidente de México en La Zarzuela en junio de 2008 Carlos Alvarez

De Felipe dijo a Évole que valoró mucho "la relación que tenía con Felipe y los años que compartíamos cuando las cosas fueran bien". Comprende además el distanciamiento: "Cuando se está poniendo en juego la imagen de la institución entiendo que cada uno defienda lo que tiene que defender".

“Yo tenía que defender mi inocencia, mi honor, el de mis hijos y el de mis padres, de mis hermanos. Lo intenté y no lo pude cumplir”, declaró en la entrevista.

En Todo lo vivido reproduce una conversación que tuvo con su por aquel tiempo cuñado poco después de que el emisario que mandó Juan Carlos I a Estados Unidos con el mensaje de que Cristina e Iñaki tenían que divorciarse.

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, la infanta Elena y Felipe y Letizia en la cena previa a la boda de Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik en agosto de 2010 en Grecia Pascal Le Segretain

Fernando Almansa fracasó, y entonces lo intentó Felipe: “Por favor, considera la situación, te vas a defender mejor solo. La Casa no puede hacer nada por ti. Piensa que en determinados círculos no te beneficia estar relacionado con la Corona. Hay que proteger la institución”. Urdangarin se negó.

¿Cuál es su relación ahora? Ninguna, pero tienen un detalle con él: "Mandan el christmas de Navidad. Lo he recibido, muy agradecido. Hace bastantes años que no hablo con Felipe VI".

Letizia: la excuñada de la que tiene poco que decir

Siempre se dijo que la relación entre Letizia e Iñaki empezó bien, pero enseguida se torció. En su libro no aparece ni una sola mención a ella, lo que llamó la atención a Jordi Évole, que quiso saber el motivo.

Iñaki Urdangarin y Letizia en la recepción por el 12 de octubre en el Palacio Real en 2010 Pool

"Cuando llega doña Letizia a la familia prácticamente no tengo contacto mucho con ella. Ya son años que estamos fuera. Realmente no hay ningún episodio que he querido contar donde ella haya intervenido de una forma activa para poder explicar alguna situación".

Una mención a una prima muy querida

Évole preguntó a Urdangarin por las visitas a la cárcel de la familia real y la familia del rey: "De la familia real solo me visita recurrentemente la infanta Cristina", pero también Cristina de Borbón-Dos Sicilias, de la que dice que le sostuvo cuando peor estuvo durante su condena en Brieva.

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón-Dos Sicilias a su salida de un restaurante de Ginebra en el que la infanta Cristina celebró su 50 cumpleaños Europa Press

Ella es una de las hijas del infante Carlos, primo y amigo de Juan Carlos I, y una amiga cercana tanto de Felipe VI como de la infanta Cristina. Y durante muchos años también fue un apoyo muy importante para Urdangarin, que le está muy agradecido.

En cuanto a la reina Sofía, entiende que nunca fuera a Brieva: "Sé que su situación fue difícil para hacerlo. Para Sofía dar el paso hubiese sido un noticia que hubiera podido alterar. Era consciente de que no iba a venir nadie más", finalizó Urdangarin.