Adiós al 50% del premio del Open de Australia para Carlos Alcaraz: Hacienda 'se lleva' más de 1,2 millones de euros

Carlos Alcaraz se convierte, con 22 años y 272 días, en el tenista más joven en conseguir los cuatro Grand Slams.

Carlos Alcaraz rompe récords, pero ¿también lo hace Hacienda? Recordemos que el de El Palmar ama a su tierra murciana y reside allí, con lo que paga sus impuestos en España. Como no para de ganar títulos..., pasa por caja y de qué manera. Por el Open de Australia, su séptimo Grand Slam, se ha llevado 4,15 millones de dólares australianos (2,44 millones de euros), un 18,5% más de lo que se llevó el año pasado Jannik Sinner.

Pero no, no se ha llevado 2,44 millones de euros, sino "solo" la mitad, para alegría de unos y escarnio de otros, en esa lucha perenne "Hacienda somos todos" y "quien más gana que aporte más" y "esto es un infierno fiscal" o "hacen bien en irse a Andorra o Mónaco". Pues Alcaraz piensa que como en casa, en ningún sitio, y que exactamente 1,2 millones no está nada mal.

Hablan los expertos, paga Alcaraz

Según el análisis fiscal difundido por expertos tributarios de TaxDown, el tenista murciano acabará pagando más de 1,2 millones de euros a las arcas públicas. Una cantidad que se explica por la combinación de la retención en origen y el ajuste posterior en el IRPF español, al ser residente fiscal en España, concretamente en la Región de Murcia.

"España y Australia mantienen un acuerdo bilateral que evita la doble tributación. Australia, como país donde se obtiene la renta, tiene derecho a aplicar una retención inicial (aproximadamente 15% del premio, unos 366.018 euros)", reza el comunicado de los expertos de esta empresa que realiza más de 2 millones de declaraciones al año.

En cuanto a las diferencias entre regiones, "aunque el tipo marginal del IRPF puede alcanzar hasta el 47% en Murcia, el tipo efectivo (lo que realmente se paga sobre el total) resulta significativamente menor tras aplicar deducciones", añaden desde TaxDown.

"Considerando el premio bruto de 2.440.124 euros, y aplicando tanto la retención en origen como los gastos deducibles estimados (10-15% del premio, entre 244.012 y 366.018 euros), el tenista murciano probablemente recibirá entre 1.100.000 y 1.200.000 euros netos tras cumplir con todas sus obligaciones fiscales", concluyen.

Gastos deducibles y tipo efectivo real

Aquí está una de las claves que suele pasar desapercibida. No todo el premio tributa como renta limpia. La normativa permite deducir los gastos necesarios para generar ese ingreso. En el caso de un tenista de élite, hablamos de cifras relevantes:

Equipo técnico (entrenador, preparador físico, fisioterapeuta).

(entrenador, preparador físico, fisioterapeuta). Viajes, alojamiento y logística internacional.

internacional. Material deportivo y servicios médicos.

Estos gastos pueden suponer entre un 10% y un 15% del premio, es decir, entre 244.000 y 366.000 euros. Tras aplicar deducciones y compensar la retención australiana, la estimación más realista sitúa el importe neto final entre 1,1 y 1,2 millones de euros.

Dicho de otro modo y resumiendo: Hacienda "se queda" en torno al 50% del premio bruto, una cifra que suele sorprender al gran público cuando se habla de premios millonarios.

¿A dónde va el dinero que paga Alcaraz?

Aunque no existe una asignación directa de "los impuestos de Alcaraz" a partidas concretas, sí se puede hacer un ejercicio teórico tomando como referencia la distribución del IRPF en los Presupuestos Generales del Estado, que siguen prorrogados.

De ese dinero que el tenista aporta:

Las pensiones concentran la mayor parte, en torno a un 42%.

concentran la mayor parte, en torno a un 42%. Le siguen las transferencias a otras administraciones públicas, que rondan el 15%.

a otras administraciones públicas, que rondan el 15%. También hay partidas relevantes para deuda pública, prestaciones económicas y desempleo.

Sanidad y educación, pese a su peso en el debate público, reciben porcentajes mucho más bajos del IRPF recaudado: alrededor del 1,5% y el 1%, respectivamente. El resto se reparte entre defensa, infraestructuras, seguridad ciudadana, I+D+i, servicios sociales, agricultura o energía.

La fiscalidad de los deportistas de élite

El caso de Alcaraz no es una excepción. Es la norma para cualquier deportista con ingresos internacionales elevados. De hecho, los expertos fiscales insisten en que una planificación adecuada es clave, no para eludir impuestos —algo ilegal—, sino para evitar pagar de más y aprovechar correctamente los convenios internacionales y las deducciones previstas en la ley.

Aunque no hay un cálculo y cifras exactos, Alcaraz, cuando aún no ha cumplido los 23 años, acumula más de 60 millones de dólares en premios totales, con un patrimonio neto de entre 42 y 50 millones de dólares, según publica Sport Preferred.