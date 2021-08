Un mes después del crimen de Samuel: esto es lo que se sabe y lo que no del caso

JOSEP LAGO via AFP via Getty Images

JOSEP LAGO via AFP via Getty Images Una imagen de Samuel Luiz, en primer plano, durante las protestas por la brutal paliza en Barcelona

Ya ha pasado un mes desde que el joven gallego Samuel Luiz falleciese tras sufrir una brutal paliza en la Avenida Buenos Aires de A Coruña. En todo este tiempo, se han sucedido las detenciones de los presuntos autores de la agresión multitudinaria. Las fuerzas del orden han invertido horas de trabajo para aclarar un ataque que ha causado un profundo malestar en la sociedad y ha puesto en el punto de mira los ataques al colectivo LGTBIq+, sin saber todavía si se ha tratado de un crimen de odio motivado por su identidad sexual.

El comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de A Coruña, Pedro Agudo, está al cargo de una investigación que continúa en curso. Este lunes, el profesional ha revelado cuáles son las claves que marcan el trabajo policial hasta el momento. Tras el levantamiento del secreto de sumario, el agente también ha dado a conocer los grandes obstáculos a los que se enfrentan.

Los detenidos no están colaborando, parte de las potenciales pruebas han sido borradas y los agresores mantuvieron al menos dos reuniones tras la paliza. Esto es todo lo que sabe del caso hasta el momento.

El número de personas que golpearon a Samuel

El comisario al cargo de la investigación ha explicado que las personas que participaron en la brutal paliza, en la “conjunción de los golpes”, se trata de un grupo de entre seis y ocho individuos, de los cuales seis se encuentran entre los que han sido detenidos o sometidos a medidas de control.

Agudo ha precisado durante una entrevista en la Cadena SER que hay una parte de la multitud que no golpea a Samuel, sino que se mueve por “morbo” o “curiosidad” mientras la víctima trata de huir. No obstante, no se ha descartado que haya más presentes que hayan podido tener contacto físico con el fallecido, pero hasta ahora no han podido acreditarlo.

Las pruebas de ADN han sido vitales para determinar el grado de implicación de los detenidos. Del primero se halló su rastro en la célula epitelial del rostro de Samuel, tras asestarle a la víctima varios puñetazos. El segundo arrestado le hace un ‘mataleón’, una llave en la que lo sorprende por la espalda para rodear el cuello y tirarlo al suelo. En ese momento, el primer agresor se pone a horcajadas encima del cuerpo de Samuel y le golpea con los dos puños en la cara.

Posibles nuevos detenidos

En las últimas horas, un nuevo testimonio ha arrojado datos que pueden decantar la detención de más personas. También está pendiente de determinar la conducta individualizada de cada arrestado, es decir, el papel que jugó en la agresión.

Pedro Agudo ha destacado que la identificación de los sospechosos se hizo de forma rápida. Entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana la mitad de los detenidos estaban identificados. Y el lunes a la hora de comer ya tenían prácticamente a todos.