Cinco propósitos para que 2020 sea un año más honesto

¿Año nuevo, vida nueva? Todos los eneros lo mismo: propósitos, objetivos, cambios en nuestra rutina... Pero no siempre son fáciles de lograr, quizás porque son demasiado radicales con nuestro estilo de vida. Lo mejor es ir poco a poco e identificar lo que mejor nos sienta a nosotros mismos y al planeta.

Adiós contaminación y adiós ruidos. ¿Por qué no salir más a menudo de la ciudad y visitar el campo, las montañas o las playas de la geografía española? Basta un buen paseo para desconectar de la rutina mientras lo único que te distrae es el aleteo de los pájaros o el ruido de las hojas mientras las pisas. Volverás con las pilas cargadas para enfrentarte a la rutina. Y, si escaparse a pasar el día entero fuera no es posible, siempre quedarán los parques.

Si todavía no has empezado a hacerlo, deberías comenzar el año introduciendo alternativas al plástico en tu rutina diaria. Hay algunas primeras medidas muy sencillas que apenas te costarán trabajo: apostar por las botellas de acero inoxidable, desterrar las pajitas o comprar la fruta y la verdura en el mercado. Si aún así caes (porque es difícil no hacerlo), intenta que los plásticos que consumas sean reciclables y dales varios usos.

Comprar menos y mejor