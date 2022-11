Claves para no perderse con la polémica sobre la ley del 'sólo sí es sí'

Marcos del Mazo via Getty Images

Una situación que ha provocado las críticas de la ministra de Igualdad, Irene Montero , a los jueces, a los que ha acusado de no aplicar la norma y de aplicar criterios machistas para rebajar las penas.

¿Qué dice la ley?

La nueva norma acaba con el abuso sexual, pero no con su castigo. Es más, aumenta la pena respecto al anterior Código Penal, que era de uno a tres años de cárcel o multa de 18 a 24 meses. Ahora se castiga con entre uno y cuatro años de prisión.

Lo que hace la ley del ‘sólo sí es sí’ es identificar cualquier delito sexual como agresión sexual para que no suceda, como sí ocurría antes, que una violación no fuera considerada como una agresión sexual sino como un abuso sexual, que se castigaba con menos pena.

De hecho, el anterior Código Penal obligaba a la víctima a tener que demostrar que no se había resistido y no bastaba que no hubiera dado su consentimiento.