Cómo planificar el viaje de tus sueños sin salir de casa

Y es que viajar no sólo es algo divertido, sino que también nos hace más empáticos, amplía nuestras perspectivas, aumenta nuestros conocimientos... O, al menos, así es como lo sentimos cuando volvemos a casa: viajar es una de las mayores fuentes de bienestar, de cambio y de crecimiento que existen.

Pero, ¿cómo podemos organizar el viaje de nuestros sueños? Hoy en día no es tan complicado conseguirlo, gracias a la tecnología. Simplemente basta con entrar a un sitio web desde nuestro ordenador o dispositivo móvil.

¿Cuál es el mejor sitio web para planificar tus vacaciones?

Actualmente hay una gran cantidad de sitios web para planear, reservar y comprar las vacaciones de tus sueños, y desde la comodidad de tu casa. Sin embargo, son pocas las plataformas que ofrecen un servicio de gama alta, tal es el caso de Voyage Privé.

Y es que Voyage Privé es la web de reservas de viajes más fiable, según se desprende de un estudio realizado por la OCU a 18.567 viajeros de Bélgica, España, Italia y Portugal.

Se trata del primer club privado de venta de viajes online, que actualmente dispone de más de 31 millones de socios.

¿Qué ofrecen los sitios web para viajeros?

Son muchas las ventajas que encontrarás en un sitio web para viajeros. La primera es que no necesitarás visitar una agencia de viajes para planificar las vacaciones de tus sueños. Basta con unos cuantos clics desde la comodidad de tu hogar u oficina.

Además, podrás adquirir el paquete completo que requiere todo viajero de gama alta: hoteles de 4 y 5 estrellas, paquetes de vuelos + hotel, hasta viajes completos para conocer cualquier rincón del mundo. Y en el caso de Voyage Privé, podrás disfrutar de descuentos de hasta un 70%.

¿A dónde viajar en verano?

Obviamente tú tienes la decisión final. Sin embargo, nos atreveremos a darte un par de recomendaciones que estamos seguros que captarán tu atención:

¿Alguna vez has viajado a Andorra? Pues, si no lo has hecho, entonces es el momento de ir a uno de los lugares más bonitos del mundo.

Y es que Andorra, oficialmente llamado Principado de Andorra, es un país pequeño soberano del suroeste europeo, que se encuentra ubicado en los Pirineos, entre España y Francia. El 90% de su territorio es área verde y, tanto si viajas en invierno como si decides ir en verano, Andorra es un destino que por su belleza y por la gran cantidad de actividades que ofrece no te dejará indiferente.

Valles, montañas, ríos, infinitas pistas de esquí, consideradas de las mejores del mundo, pero también festivales, conciertos, actividades deportivas, rutas a caballo o una deliciosa gastronomía, eso es solo una muestra del sinfín de propuestas que podrás encontrar durante tu escapada a este lugar.

También puedes visitar la ciudad de Madrid. Ofrece un eterno elenco de planes y lugares para visitar, cuenta con patrimonio arquitectónico excepcional de la época de los Austrias, espectaculares museos, bonitas plazas y fuentes muy famosas, como Cibeles, y su agitada vida nocturna, y su tradicional y rica gastronomía, la convierten en una ciudad ideal y muy completa para una escapada.

No hay excusa para disfrutar del viaje de tu vida

En estos tiempos no hay excusa para no viajar. Los avances de la tecnología pueden ayudarte a organizar el viaje de tus sueños sin gastar grandes cantidades de dinero. Solo debes invertir unos minutos en buscar las mejores alternativas en Internet.

Y recuerda ir lo más preparado posible a tu lugar de destino, porque nunca se sabe que puede presentarse en el camino.

1. Lleva pastillas y medicinas esenciales por si se presenta algún inconveniente de salud, como dolor de cabeza, gripe, mala digestión o fiebre.

2. A menos que seas un espía internacional, no necesitas viajar de incógnito. Muchas maletas ya vienen con etiquetas incorporadas, así que asegúrate de escribir tus datos por si se pierden.

3. Organízate con una lista de cosas para viajar y lee los detalles del peso máximo permitido en el equipaje de mano.

4. El número de zapatos que necesitas depende de la longitud de tus vacaciones y del tipo de actividades planeadas. Tres pares es un promedio razonable para una escapada de una a dos semanas.

5. A menos de que tu destino sea una isla desierta, lo más probable es que puedas comprar champú o protector solar en cualquier rincón del planeta.

6. También es importante que dejes espacio en las maletas para las compras que hagas durante las vacaciones.

7. no olvides los adaptadores de tu dispositivo móvil, tablet o laptop.

8. Y por supuesto, no está de más recomendar el cuidado de los objetivos frágiles.

Recuerda, un viaje bien organizado puede marcar la diferencia entre una pesadilla y el viaje de tus sueños.