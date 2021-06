Cómo saber si eres el compañero tóxico de tu trabajo

RainStar via Getty Images

RainStar via Getty Images

Reconocerlos en los demás puede ser más o menos sencillo pero ¿y en uno mismo? Identificarlos es el primer paso para atajarlos. Como señala Teresa Zafra , coach profesional y fundadora de Oblu Coaching , aunque algunas personas acuden a sus servicios preocupadas porque han detectado que algo no va bien en su vida profesional, “muchas otras no son conscientes” de su propia toxicidad y solo abren los ojos cuando se ponen en manos de un especialista.

“Creemos que lo hacemos todo bien pero igual los demás no perciben lo mismo. Con el coaching, la persona toma conciencia”, defiende.

Y enfocarse en encontrar la solución correcta... o más bien la que ellos consideran correcta, y discuten cuando los demás no están de acuerdo. “Su necesidad de acertar hace difícil la colaboración, crea obstáculos en el avance y hace que el trabajo sea un suplicio”, señalan.

Son personas que se sienten infelices y sienten que no tienen poder para cambiar la situación. “Son prepotentes, controladores, nos hacen sentirnos mal, lo que hacen es intimidar. Hacen que sientas que no puedes ser tú mismo, te dejan en ridículo”, describe Zafra.

“Cuando tú ves a una persona que habla o se comporta de forma dañina, suele ser por ello”, comenta. “Nos sentimos inseguros y criticamos a los demás. Yo critico para yo ponerme bien. Si confías en tu trabajo, no tienes necesidad de criticar a nadie”.

Cómo plantar cara al tóxico del trabajo

El peligro de aguantar es que “luego se estalla de manera agresiva, como el champán”, avisa. Por eso, lo que intenta ofrecer son “herramientas para gestionar las emociones y comunicarse desde la tranquilidad y por ejemplo contestar ’Me estás hablando mal, me gustaría que la próxima vez no me hables así”.