Sólo seis positivos entre los 5.000 asistentes al concierto de 'Love of Lesbian' en Barcelona

EFE Concierto de Love of Lesbian en Barcelona.

Tan solo 6 de las 5.000 personas con entrada que se han realizado un TAR han dado positivo en Covid-19 y no han podido acudir, han informado fuentes de la organización a Europa Press.

El concierto del grupo Love of Lesbian ha empezado a las 19.30 horas de este sábado en el Palau Sant Jordi de Barcelona con un aforo de 5.000 personas que se han realizado previamente un test de antígenos rápido (TAR) para poder entrar.

El concierto transcurre sin distancia social entre participantes, a quienes se les ha tomado la temperatura y se les ha entregado una mascarilla FFP2 facilitada por la organización en la entrada al recinto, que dispone de gel hidroalcohólico y de accesos al servicio de bar y a los lavabos diferenciados por grupos.

También ha asistido la consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa; el de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet; el secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, y la teniente de alcalde de Barcelona Janet Sanz.

El concierto ha empezado con 30 minutos de retraso a raíz de los controles de acceso, que han ralentizado la entrada de los asistentes al recinto puesto que debían ir debidamente acreditados y mostrar el resultado negativo del TAR a través de una aplicación móvil.

El público que ha ido entrando ha esperado el inicio del concierto mientras bailaba y coreaba temas de The Beatles, de quienes se han escuchado canciones como ‘Here Comes The Sun’ y ‘Come Together’, entre muchas otras.