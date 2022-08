Critican el estilismo de Casillas y él responde con una foto que ya es historia de Twitter

Carlos Alvarez via Getty Images

“La sensación que tengo con Iker es que no tiene mucha idea de moda. Un estilo más sofisticado de traje, que parece que para ir arreglado solo sabe ponerse corbata y un sastre, un poco estilo padre”, comenzó.

González describió que también tiene el look opuesto: “El que es como adolescente. La bermuda por la rodilla, que no se lleva por el mundo, las camisas atadas hasta arriba y los polos en color azul, que parece que no tiene mucha variedad de colorimetría. Los chicos que se visten de azul marino van a lo seguro”.