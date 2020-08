De exposiciones, colmenas, fotografías y ciudades

En 1950 Camilo José Cela presentaba La Colmena, esa obra cumbre de la posguerra española en la que tan bien se reflejaba el azar que cruza y descruza las vidas humanas en las calles de una gran ciudad.

Ese enjambre de seres vivos, que luchan contra su conversión en autómatas, parece confuso, desordenado, enajenado. Pero sus individuos, a primera vista indiferenciados, son los protagonistas de sus propias vidas, ganando en matices cuando se les enfoca en primer plano.

De eso trata, grosso modo, la nueva exposición del centro Caixa Fórum de Madrid ‘Cámara y ciudad. La vida urbana en la fotografía y el cine’, una espléndida colección de piezas del Centre Pompidou de París, gracias a la cual Madrid abre sus ventanas y acoge al mundo entero en el Paseo del Prado.

A través de la obra de medio centenar de autores, se exponen las idas y venidas de los seres humanos en ese entorno enfermizo y extremadamente creativo que es la ciudad, lugar de encuentro y objetivo prioritario de artistas, fotógrafos, reporteros y cineastas a lo largo de las décadas.

Con ‘La escalera’ (1930) de Aleksandr Ródchenko como emblema, la exposición concentra innumerables formas de representar la vida urbana, desde un viaje en 35 milímetros a una Marsella miserable en 1910, hasta las calles desiertas del SoHo de Nueva York en medio de la actual pandemia.

Reconforta reencontrarse con la visión del París lúgubre de Brassaï (Gyula Halász), quien siempre colocó su cámara en los recodos de una ciudad sin límites de la que era testigo silencioso. Su ‘Rue de Lappe’ (1932) nos invita a penetrar en un entorno sórdido de mujeres altivas, las cuales parecen no tener nada que perder.

Especialmente emocionante es el reencuentro con Diane Arbus, esa fotógrafa visceral que descubrió genuinamente cómo retratar la vida a los márgenes de la sociedad, sin alharacas ni condescendencia. Su ‘Pareja de adolescentes en la calle Hudson’ de 1963 es un ejemplo de concisión y de la personalísima mirada de Arbus.

Como toda exposición fotográfica que se precie, no podía faltar en ella obras de Robert Capa. La precisión en su obra “Liberation of Paris” no solo nos retrotrae al júbilo de un París en fiesta, sino a la mirada triunfante de unos soldados que habían ganado la vida.

Y, cómo no, también de Magnum figura Henri Cartier-Bresson (a quien me atrevería a tildar como el must de la cultura fotográfica) y Robert Doisneau, el célebre fotógrafo que observó el mundo como era y lo retrató como él quería que fuera. En este caso, su obra ‘Los veinte años de Josette’, fechada en 1945, vuelve a adentrarse en la intimidad de las personas que pueblan este condenado mundo, elaborando el retrato de una cadena humana que presagia júbilo y transmite felicidad.

Así, pasillo tras pasillo, la exposición invita a reflexionar acerca no solo de las ciudades y de quienes habitamos en ellas, sino del arte y del acto mismo de fotografiar. El pensar en todo lo que implica la mirada fotográfica, la selección y la plasmación del mundo como un sello de autoría inimitable resulta fascinante.

El gesto esperanzado de niños y adultos durante la mañana de la Lotería de Navidad (Pérez de Rozas, 1931) o la unión social contra la barbarie en ‘Manifestación de mujeres en la Rambla de Catalunya de Barcelona contra la violencia hacia las mujeres y la violación y muerte de Antonia España, trabajadora de Sabadell’ (1977), de Pilar Aymerich, son solo dos ejemplos de imágenes que, estando lejanas en el tiempo, despliegan una cercanía emocional sobrecogedora.