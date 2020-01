Dejé de tener citas en 2019 y fue mi mejor año

El tiempo que dejé de gastar teniendo citas me ayudó a reenamorarme del mundo. No soy mucho de presumir con mis viajes, pero en 2019 visité el Manneken Pis (Bruselas), el Cristo Redentor (Río de Janeiro), la Torre Eiffel, la Puerta de la Nube (Chicago) y el canal de Panamá. Tomé un famoso tren en uno de los recorridos de mayor altitud del mundo a través del valle de Lerma (Argentina), aprendí a bailar salsa en Cuba y me apunté a clases de flamenco. No me sentí nada culpable por querer cumplir mis deseos porque me di cuenta de lo genial que me sentía cuando lo hacía.