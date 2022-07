Descubriendo a Mr. Handsome, la cuenta sobre Pedro Sánchez que triunfa en Twitter

A través de correo electrónico, Mr. Handsome da a ElHuffPost algunas claves para entender el funcionamiento de una de las cuentas de Twitter a la que le ocurre algo poco común: no suele recibir mensajes negativos.

Explica que durante estos meses ha podido seguir con regularidad las comparecencias de Pedro Sánchez porque estaba en un ERTE. Además, por su perfil profesional, tiene “cierta libertad” para organizarse: “Para mí ha sido un poco como ir manteniendo un jardín que vas regando poquito a poco y no para de crecer hasta florecer como ha florecido hoy”.

“Lo que me pregunté entonces fue si ese tipo de contenido podía funcionar en una cuenta con un enfoque más político y de alguna manera más divulgativo. Mi percepción como ciudadan@ era que había ciertos momentos o mensajes del Gobierno que no acababan de llegar a mucha gente y que a mí me parecían importantes”, explica. Esta reflexión le hizo tomar la decisión de intentar crear contenido propio y vio en el humor la mejor forma de hacerlo.