¿Dónde estudiar turismo en 2020?

El sector turismo se ha convertido en una de las industrias con más salidas laborales, ya que es una de las profesiones que más ofertas de empleo genera. La formación de la persona que demanda el empleo así como la escuela o el centro en el que ha recibido dicha formación, suelen ser aspectos muy a tener en cuenta por los profesionales para seleccionar al candidato idóneo. Los rankings de 2019 ya están cerrados y éstas son las 5 universidades y escuelas con mejor reputación para este 2020:

Universidad Cornell, en el top 15 de mejores universidades del mundo

Nueva York cuenta con una de las universidades privadas concertadas más prestigiosas del mundo del turismo. La Universidad Cornell es la universidad de la Ivy League con mayor número de alumnos matriculados y suele aparecer siempre en el top 15 de los rankings académicos internacionales más prestigiosos.

La Escuela de Administración Hotelera de Cornell, tiene a día de hoy, una de las ofertas de educación empresarial hotelera más relevante e innovadora del mundo.

CESAE Business & Tourism School, mejor escuela de negocios en turismo de España

Por segundo año consecutivo, CESAE ha sido galardonada en los VII Premios Turismo como la Mejor Escuela de Negocios en Turismo de España. Esta escuela, que cuenta con formaciones tanto presenciales como online, está considerada como una de las escuelas de turismo y negocio más innovadoras.

Todas las formaciones cuentan con un periodo de prácticas que los alumnos desarrollan en las mejores cadenas hoteleras. Además, pueden acceder directamente a una bolsa de empleo privada, en la cual tienen convenios con Meliá Hoteles, Hilton, Room Mate, AC Hoteles, el grupo High Tech o los Hoteles Silken, entre otros

Les Roches, entre el Top 3 del mundo en empleabilidad

“For those with big dreams and even bigger plans”, con este lema Les Roches se presenta con una idea muy clara. Reconocida por la formación y preparación de perfiles líderes en el sector hotelero, Les Roches es una comunidad global con campus ubicados en diferentes países como Suiza, China y España.

Esta universidad posee un reconocimiento mundial de excelencia en estudios universitarios de Dirección Hotelera y Turismo (QS Ranking 2019).

Glion, una apuesta por la gestión hotelera internacional

Glion cuenta actualmente con un total de 14.000 alumnos graduados de 99 nacionalidades diferentes. El 98% de los estudiantes de este instituto de formación superior consiguen una o más ofertas de empleo el día de su graduación.

Su apuesta se centra en la formación ofrecida por profesionales líderes del sector y charlas de expertos de la industria, además de obtener pasantías en una gran variedad de organizaciones prestigiosas y marcas líderes.

EHL, mejor escuela de gestión de hospitalidad y ocio del mundo

La Ecole hôteliére de Lausanne (EHL), con su primer puesto en el ranking QS World University para Universidades de Gestión de Hospitalidad y Ocio, confirma a Suiza como uno de los mejores países en la configuración de la industria hotelera.

Con 125 años de experiencia en este tipo de formación y una estrella Michelin a sus espaldas, la EHL se sitúa como una de las mejores escuelas para formarse en el sector turismo.