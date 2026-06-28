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Así estamos cambiando el olor del planeta: en las zonas más contaminadas, una polilla detecta una flor a solo una cuarta parte de la distancia de antes
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Así estamos cambiando el olor del planeta: en las zonas más contaminadas, una polilla detecta una flor a solo una cuarta parte de la distancia de antes

La comunicación química de la que dependen miles de especies está en riesgo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una polilla apoyada en una planta
Una polilla apoyada en una planta.Getty Images

La contaminación deja huella mucho más allá del aire que respiramos. Mientras sus efectos sobre la salud o el clima son cada vez más conocidos, la ciencia empieza a descubrir que también está cambiando el olor del planeta. Y ese fenómeno, imperceptible para la mayoría de las personas, puede alterar la forma en que plantas e insectos se encuentran, se alimentan y garantizan el equilibrio de los ecosistemas.

Un creciente número de investigaciones alerta de que las emisiones procedentes del tráfico, la industria y la agricultura están alterando los aromas naturales de flores y plantas, poniendo en riesgo la comunicación química de la que dependen miles de especies. Un cambio silencioso que puede afectar a procesos esenciales como la polinización, la reproducción o la búsqueda de alimento, con consecuencias en la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.

Uno de los datos más llamativos procede de un estudio publicado en Science, que concluye que, en las regiones con mayor contaminación atmosférica, una polilla puede detectar el olor de una flor a solo una cuarta parte de la distancia a la que lo hacía antes de la era industrial. La causa está en contaminantes como el ozono y el radical nitrato (NO3), que degradan en cuestión de segundos parte de las moléculas responsables de los perfumes florales.

La importancia del aroma

Los científicos comprobaron además que, cuando el aroma de las flores se altera, las visitas de los polinizadores nocturnos caen alrededor de un 70%, lo que reduce las posibilidades de reproducción de las plantas y limita el alimento disponible para insectos esenciales para los ecosistemas. A largo plazo, este efecto puede desencadenar un desequilibrio en las cadenas ecológicas de las que también depende el ser humano.

Más allá de las polillas, el problema también afecta a abejas, abejorros, mariposas e incluso otros insectos utilizan el olfato para encontrar alimento, localizar pareja o identificar su entorno. Si esas señales químicas desaparecen o cambian, la polinización de cultivos y plantas silvestres puede verse comprometida, con consecuencias directas para la biodiversidad y la producción de alimentos.

Los expertos advierten que la contaminación sensorial es un desafío todavía poco estudiado, pero cada día más evidente. Aunque las mejoras en la calidad del aire han reducido algunos contaminantes en determinados países, el aumento global del ozono y otros compuestos oxidantes mantiene la presión sobre estos delicados sistemas naturales. Por ello, reforzar las políticas de reducción de emisiones y revisar el uso de determinados productos agrícolas será clave para evitar que el planeta pierda su aroma.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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