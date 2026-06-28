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Robert Lambert, historiador ambiental, sobre por qué cada vez más pájaros atacan a personas en las calles: "El problema es el comportamiento humano"
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Robert Lambert, historiador ambiental, sobre por qué cada vez más pájaros atacan a personas en las calles: "El problema es el comportamiento humano"

“Hemos creado estas oportunidades y estos conflictos”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer siendo atacada por palomas
Una mujer siendo atacada por palomas.Getty Images

Hasta hace no tanto, los encuentros tensos entre personas y aves eran casi anécdotas de verano: una gaviota demasiado rápida que se llevaba unas patatas fritas en la playa o algún ave especialmente protectora que espantaba a quien se acercaba demasiado a su nido. Sin embargo, en los últimos años estos episodios han dejado de ser casos aislados para convertirse en algo más habitual en calles, parques y zonas residenciales.

Cada vez más especies parecen perder el miedo a los humanos y adaptarse a una convivencia mucho más directa con nosotros en entornos urbanos. Según el historiador ambiental Robert Lambert, este cambio no responde tanto a una mayor agresividad de las aves como a las transformaciones que hemos provocado en su entorno. La expansión urbana y la disponibilidad constante de comida han llevado a muchas especies a adaptarse a vivir junto a los humanos.

En estos nuevos entornos han aprendido a aprovechar recursos humanos y a reaccionar con mayor intensidad cuando perciben amenazas o compiten por espacio y alimento. “El problema es el comportamiento humano. Hemos creado estas oportunidades y estos conflictos”, asegura Robert en declaraciones recogidas por Daily Mail, explicando por qué aves que antes tenían su propio espacio ahora son nuestras vecinas.

No es agresividad, es defensa

"Subestimamos lo inteligentes y adaptables que han demostrado ser algunas especies", reconoce el experto. "Se han adaptado a lo derrochadores que somos con la comida, a lo frívolos que somos al proteger nuestros recursos”, añade. La comida abandonada en calles, parques o terrazas, e incluso la costumbre de alimentar pájaros, ha favorecido que especies como cuervos y gaviotas pierdan el miedo a los humanos y se vuelvan más atrevidas.

En lo que a ataques se refiere, Robert recuerda que la mayoría de los encuentros tensos se producen durante la época de cría, cuando las aves protegen sus nidos y a sus polluelos. La presencia de perros, a los que identifican como posibles depredadores, también incrementa las posibilidades de que reaccionen de forma defensiva. En estos casos, las aves no actúan por agresividad, sino como una respuesta instintiva de protección ante lo que perciben como una amenaza cercana.

Lejos de tratarse de aves más violentas por naturaleza, Robert considera que estos incidentes son la consecuencia de una convivencia cada vez más estrecha entre humanos y fauna silvestre. Por ello, recomienda evitar alimentar a las aves, respetar las zonas de nidificación y mantener la distancia cuando muestran comportamientos de defensa. En definitiva, insiste en que la clave no está en cambiar a las aves, sino en ajustar nuestras conductas para reducir los conflictos en un entorno que ya compartimos.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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