Exteriores eleva a nueve el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela

Ya son nueve los españoles fallecidos por el doble sismo en Venezuela. Según ha informa El País, el Ministerio de Exteriores ha elevado la cifra en la última hora y mantiene la cifra de desaparecidos, que por el momento se encuentra en 131. Además, se sabe que 14 nacionales están siendo rescatados de los escombros. Entre los fallecidos se lamenta la muerte de la delegada del Gobierno en las Islas Canarias, Iabel Jara.

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, el escenario es desolador: al menos 1.430 personas han muerto, hay más de 3.300 heridos a consecuencia de unos seismos de magnitud 7,2 y 7,5. Además, 3.142 personas han perdido su casa.