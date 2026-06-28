Los expertos en control de plagas coinciden: los insectos no están en tu casa por casualidad

El aumento de las temperaturas provoca que los insectos hagan acto de presencia en muchos domicilios. No obstante, cabe destacar que los mismos no aparecen por arte de magia cuando llega el verano, hay una explicación.

Los expertos en control de plagas aseguran que los insectos no están en tu casa por casualidad. Se debe a que se encontraban previamente en nidos ocultos y, con el calor, han salido de ellos en búsqueda de alimento.

En consecuencia, la manera de hacer que una vivienda esté libre de insectos durante la estación estival es encontrar los lugares en los que los mismos están escondidos y tomar medidas para acabar con el problema de raíz.

Tal y como detalla el medio de comunicación alemán Chip, los insectos suelen establecer sus nidos en lugares con poca luz y difícilmente accesibles como grietas en las paredes o los huecos existentes detrás de los interruptores de luz o los azulejos.

Para prevenir una plaga, es indispensable sellar los puntos de la casa citados en el párrafo anterior y limpiar y desinfectar con frecuencia aquellos lugares proclives a convertirse en escondites de los insectos.

En ese sentido, es importante tener presente que los insectos se sienten atraídos por residuos orgánicos como los restos de comida, por lo que es fundamental realizar limpiezas profundas que nos les permitan tener esos alimentos como base para construir sus nidos.

Remedios caseros contra las plagas

Si ya es tarde para aplicar esos consejos preventivos porque en tu vivienda hay una plaga de insectos, es aconsejable probar a eliminarla con remedios caseros naturales antes de utilizar productos químicos.

"Contra las hormigas, por ejemplo, son eficaces remedios caseros sencillos como barreras con olores intensos a base de lavanda, menta o cáscaras de cítricos. Las moscas de la fruta se pueden combatir almacenando correctamente la fruta y utilizando trampas de vinagre. En el caso de los pececillos de plata, a menudo basta con reducir la humedad del ambiente para deshacerse de ellos", indican al respecto desde Chip.