Doré en casa: Ellas también dirigen

guruXOOX via Getty Images

guruXOOX via Getty Images

Hace tiempo que el cine se escribe con nombre de mujer. No porque esté interpretado por actrices, que por fortuna existen, sino porque también está realizado por mujeres. Es obvio que el número de películas y de cineastas es menor que el patrimonio masculino, me hago cargo, pero no por ello son merecedoras del olvido en el que han estado postradas a lo largo de los años.

Poco a poco, con la lentitud propia del cambio sin cataclismo, se van desentrañando episodios que, habiendo existido y brillado, han quedado excluidos en los márgenes de la historia. La Filmoteca española está a la vanguardia de este proceso de justicia artística, colocando a muchas autoras en su momento y lugar de la historia. Al igual que hace unas semanas nos presentaban a través del proyecto “Doré en casa” a María Forteza y su corto documental Mallorca, esta semana rescatan seis cortometrajes realizados por Josefina Molina, Cecilia Bartolomé, Kathlyn Waldo, Elena Lumbreras y Ángela Asensio y de Merlo. Las dos primeras son cineastas consagradas, de hecho, su competencia y buen hacer cinematográfico están acreditados, pero las tres últimas son un auténtico descubrimiento.

La hilazón que vertebra este programa de cortometrajes titulado “Por qué duele el amor” es, además del tema sentimental que resulta obvio, que las cinco autoras formaron parte de la Escuela Oficial de Cinematografía (EOC), aquella institución mítica por la que desfilaron Luis García Berlanga, Pilar Miró, Basilio Martín Patino o Víctor Erice.

Originalmente llamado Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC), este organismo no solo sobrevivió durante tres décadas, sino que en sus clases se formaron la generalidad de los profesionales del medio. Pese a ello, por aquel entonces el cine no era una labor femenina, y por ello no es extraño que tan solo dos mujeres se graduasen en Dirección (Josefina Molina y Cecilia Bartolomé), dos en Guion (una de ellas Pilar Miró), cuatro en Producción (entre ellas Kathryn Waldo) y tres en Laboratorio.