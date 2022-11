¿Es mejor?, ¿qué síntomas tiene? Todo lo que tienes que saber sobre la doble vacunación de covid y gripe

Future Publishing via Getty Images

Future Publishing via Getty Images

No, el peligro no se ha ido, señalan todos los especialistas sanitarios. La pandemia, aunque no lo parezca ya, sigue dejando muertes tras de sí y su rastro ahora se puede acrecentar con la llegada de la gripe. 2022, a diferencia de los dos años anteriores, está dejando muestras de una enfermedad que hace hace un tiempo era un factor de mortalidad importante pero que con el covid quedó casi olvidada.