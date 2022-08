El duro relato de una joven sobre lo que le está ocurriendo con su acosador: "No quiero ser una más"

Hace unos días la policía me avisó de que mi acosador había sido visto en Madrid (viene desde Roma) pero que no se le había detenido porque lo único que tienen es una denuncia contra él. El problema comienza cuando ven que el billete que porta va dirección Toledo.

Por la mañana me contactan de servicios sociales porque tienen a esta persona, no muy equilibrada, en su centro y no saben que hacer porque pide hablar con mi madre.

La guardia civil conoce cada uno de sus movimientos gracias a la colaboración ciudadana pero me indica que sin orden de alejamiento, a pesar de tener una denuncia por acoso, no puede hacer nada, y de encontrarme podría seguir deambulando por mi entorno. @guardiacivil

Le dejan libre provisionalmente con orden de alejamiento después de interceptarle en dirección a mi pueblo. Después de todo, de que se Italia, Francia y España buscándome a mi y a mi madre, como no hay “amenazas” hacia nosotras no es proporcional que entre en prisión. Justicia. https://t.co/kKie5OdHMY

“No quiero ser una más”

La joven explica en declaraciones a El HuffPost que no puede salir sola de casa. “Ya no soy libre de hacer lo que quiera porque en cualquier momento puede encontrarme y es desolador. Vivir constantemente alerta es una agonía que no le deseo a nadie”, asegura.

“Cuando este año la policía me alertó de que mi acosador estaba en España (residente en Italia), comencé a concienciarme de que esto podría pasar. Lo que nunca imaginé fue que las instituciones me dejaran casi desamparada”, defiende.

“Con tristeza intento asimilar que ya no existen espacios seguros para mí y que, ojalá y no pase, quizás no pueda seguir contando esta historia en el futuro. No quiero ser una más”, expone con tristeza.