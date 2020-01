Economía para milenials

G.B.: El área en la que me centro es la de economía política, particularmente la economía política marxista, así que para mí la pregunta más importante que hay que hacerse al analizar la economía es: ¿quién detenta el poder? Por ejemplo, muchos economistas mainstream aún mantienen que los salarios están determinados por la oferta y la demanda, lo cual está principalmente determinado por la productividad laboral; sin embargo, si observas diferentes países a lo largo de la historia, se aprecia que la densidad de sindicatos y otras medidas relacionadas con el poder de negociación en las relaciones laborales son factores aún más importantes. Los economistas neoclásicos no tienen ninguna explicación para la lucha de clases, lo que implica una visión del mundo muy estática y muy naive en lo político. Creo que cualquier forma de entender la economía (o dicho de manera más exacta: de las relaciones económicas entre las personas) debería empezar preguntándose: ¿Quién detenta el poder?

En el Reino Unido del sombrío Brexit han surgido figuras fulgurantes como la de Grace Blakeley , una jovencísima comentarista de temas económicos, defensora del Green New Deal y autora de Stolen , un libro que ataca con fiereza el extractivismo financiero de las élites económicas. Ella es una milenial, para bien o para mal. He entrevistado a Grace para conocer cómo sería una teoría económica diseñada por milenials y dirigida, fundamentalmente, a no iniciados de esa misma generación Y . Si aún no te robaron la juventud, lee:

Los milenials se emancipan más tarde, retrasan la maternidad, alquilan pisos a un precio desorbitado, sufren la precariedad laboral y pese a todo, han tenido la oportunidad de ir a la universidad. Los jóvenes siguen siendo, guste o no, uno de los motores del cambio social. Si ellos no albergan esperanza, ¿quién lo hará?

A.L.: Michael Roberts ha publicado una crítica sobre su libro Stolen donde le reprocha que se centre en el capitalismo financiero sin rechazar el capitalismo en su totalidad.

G.B.: Creo que Roberts tergiversa mi libro. Aún no he tenido tiempo de escribir una respuesta porque he estado haciendo todo tipo de activismo, pero tengo mucho que decir al respecto. Mi enfoque consiste en analizar el capitalismo financiero como parte del desarrollo del capitalismo; es decir, no como un sistema diferente, sino como una fase histórica particular dentro de un modo de producción dominante. Obviamente los sectores productivos (sobre todo concentrados en el Sur Global) son muy importantes en el entendimiento de cómo se ha producido la financiarización, pero eso no significa que uno no pueda mirar también los desafíos y oportunidades que la financiarización presenta para los socialistas del Norte Global.

Quise escribir este libro para que las personas implicadas en el Partido Laborista, en los sindicatos y en algunos movimientos sociales anticapitalistas más amplios tuvieran una buena comprensión de cómo el capitalismo en el Norte Global ha cambiado durante las últimas décadas, y lo que es más importante, cómo esos cambios pueden afectar a cómo nos organizamos. Eso implica que Stolen quizás no sea tan riguroso académicamente como quisieran algunas personas que solo se acercan al marxismo desde una perspectiva teórica. En todo caso, para ser un auténtico marxista tienes que tratar de cambiar el mundo y no solamente entenderlo.

A.L.: Pienso en la madre de Adam Smith desde que leí el libro de la periodista Katrine Marçal. Estoy convencido de que la economía tiene que ser más feminista, pero quisiera saber en qué dirección debemos avanzar.

G.B.: Los economistas de todas las escuelas (incluyendo algunos economistas marxistas) han tenido una comprensión muy patriarcal de cómo funciona el capitalismo porque fracasan a la hora de explicar el sometimiento de las mujeres bajo el yugo capitalista y la importancia de la reproducción social (a menudo vista como el trabajo propio de las mujeres) en el mantenimiento del salario laboral. Los modelos económicos tradicionales ven el hogar como una caja negra y no prestan mucha atención a lo que ocurre dentro. Sin el trabajo no remunerado que proporcionaron las mujeres en los hogares, los trabajadores no habrían podido subsistir.

Las economistas marxistas feministas han intentado volver a centrarse en el trabajo asumido por las mujeres en sus análisis del proceso de producción. En general, las mujeres de clase trabajadora no son solo trabajadoras, pues también asumen un trabajo no remunerado que permite a los trabajadores mantenerse a flote. También hay que tener en cuenta cómo la cuestión de género se cruza con la raza. En la actualidad, muchas mujeres bien remuneradas del Norte Global contratan trabajo migrante mal pagado para asumir las responsabilidades derivadas de los cuidados, y esas mujeres mal remuneradas también tienen sus propias responsabilidades. Todas las capas de explotación y opresión que existen dentro del capitalismo están condicionadas por el poder político (tradicionalmente, las mujeres han tenido menos que los hombres); las mujeres migrantes, las mujeres de color y las mujeres queer suelen tener bastante menos que una mujer blanca heterosexual acaudalada y relativamente privilegiada del Norte Global.