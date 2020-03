El acopio de comida no es necesario, pero si lo vas a hacer que sea con sentido

Patricia J. Garcinuno via Getty Images

Ante la proliferación de estas fotografías, asociaciones como ANGED , ACES y Asedas , que agrupan a las empresas de distribución que operan en España, han llamado a la calma. No existe riesgo de que se agoten los productos, ya que los suministros están garantizados.

1. Hacer un inventario

2. Planificar las comidas

3. Escoger productos sencillos

El arroz, la pasta, la avena y las legumbres en lata son los productos más prácticos en caso de que no se vaya a salir de casa, ya que tardan mucho tiempo en estropearse y pueden utilizarse en multitud de recetas. “No solo tienen mucha vida útil, sino que además sirven a la hora del desayuno y para preparar sopas o guisos”, señala Fuentes.

4. Tener en cuenta las fechas de caducidad

Cuando se acuda al supermercado, hay que tener en cuenta la fecha de caducidad de los productos. Pero esto no quiere decir que nos olvidemos de todos los alimentos frescos para seguir consumiéndolos de forma habitual. “Con la excepción de la leche fresca, los productos lácteos como el queso y el yogur deben tener una fecha de caducidad de al menos dos semanas”, apunta Fuentes.

5. Aprovechar el congelador

Otros de los productos que no pueden faltar en nuestra lista de la compra si vamos a estar muchos días encerrados en casa son las verduras congeladas . Las bolsas de espinacas, judías verdes o guisantes son opciones de comida muy sencillas, ya que se pueden cocinar fácilmente al vapor o saltear.

6. Olvidarse de la comida basura

Puede parecer otra obviedad pero la comida basura no sirve para absolutamente nada en el caso de una cuarenta. Barritas de chocolate o refrescos no solucionan ninguna comida y solo sirven para ocupar espacio en la cesta de la compra de otros productos que sí se necesitan.

7. Mantener la calma

Pasar una cuarentena en casa no es fácil, pero no conviene volverse loco. Hay que mantener la calma. Durante este periodo no conviene ponerse a innovar platos que nunca se ha cocinado, sino que se trata de cocinar productos sencillos a los que ya se esté acostumbrado. “No es el momento de probar recetas nuevas. Es el momento de los espaguetis con tomate”, señala Fuentes.