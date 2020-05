El auge de los personajes secundarios

A.L.: Me encanta la frase con la que empieza La esposa de Ahab : “El capitán Ahab no fue mi primer ni mi último marido”. Me pregunto si esas novelas valen la pena o si son solo un entretenimiento intertextual.

A.L.: Circe de Madeline Miller ha sido un gran éxito, y quizás en menor medida Penélope y las doce criadas de Margaret Atwood. Veo que una de las funciones principales de este subgénero es rescatar las voces femeninas.

J.R.: Sin ninguna duda. Muchos escritores de personajes secundarios tienen intenciones feministas o quieren explorar las experiencias de grupos oprimidos y marginados socialmente. Por ejemplo, Lo que el viento no se llevó [The Wind Done Gone] de Alice Randall. La autora inventa un personaje secundario que nunca aparece en Lo que el viento se llevó [Gone With the Wind] de Margaret Mitchell. Randall asume que siempre estuvo ahí: la hermanastra de Scarlett O’Hara, que es una esclava. Randall infiere que si Gerald O’Hara tenía una gran plantación de esclavos, podría haber abusado de ellos y ser padre de algunos de sus hijos con la intención de perpetuar a los esclavos, una práctica reproductiva de la esclavitud que estuvo extendida en el escenario prebélico de la esclavocracia o plantocracia estadounidense. Lo que el viento no se llevó tiene una agenda histórica revisionista que nos muestra lo que libros como Lo que el viento se llevó eluden: las atrocidades diarias que sufrieron las mujeres esclavas. De este modo, el libro de Randall también critica la historia literaria y cinematográfica, al mostrar que las novelas y películas clásicas han ofrecido retratos caricaturescos de las personas afroamericanas y han pintado una historia de color de rosa del Sur antes de la guerra. En este caso, las objeciones artísticas se mezclan con las políticas. Decir que Mitchell retrató a sus esclavas de manera muy poco realista también es mostrar que las representaciones literarias derivan de prejuicios racistas. No es ninguna sorpresa que los herederos de Mitchell, en un intento de proteger el legado económico e ideológico de Lo que el viento se llevó, interpusieran una demanda que no prosperó para impedir la publicación del libro de Randall.

A.L.: Estas novelas de personajes secundarios me parecen una señal del éxito de la teoría de los mundos posibles en la literatura. ¿Usted también lo ve así?

J.R.: Mundos de ficción de Thomas Pavel fue muy influyente para mí ya que los escritores de personajes secundarios buscan recrear y expandir los mundos de sus predecesores. “Jugar en el arenero de otro” es una expresión habitual de la fan fiction que resulta válida en nuestro caso. No hay muchos escritores, hasta donde sé, que hayan dedicado sus esfuerzos a recrear los vastos mundos ficcionales de Tolkien, Ursula K Le Guin o George R.R. Martin. Otro atractivo de la elaboración de personajes secundarios es que se puede asumir cierto conocimiento del lector de Hamlet o de La Odisea, y no hay que recrear la trama completa del castillo de Elsinor ni los reinados de las antiguas islas del Egeo.

En cualquier caso, el personaje es el aspecto de los mundos ficcionales que realmente me interesa. El último capítulo de mi libro plantea una paradoja: el personaje de Penélope solo existe en La Odisea. Por tanto, si Homero nos cuenta algo sobre ella, así ha de ser Penélope. Pero entonces llega Margaret Atwood y dice: “No, eso no es así, Penélope no era realmente así”, aun sabiendo que es una creación de Homero. En otras palabras, los personajes están constituidos por textos y los tratamos como si tuvieran vidas externas a esos textos. La elaboración de personajes secundarios nos muestra algo esencial sobre cómo operan los personajes y mundos de ficción: solo conseguimos una determinada cantidad de información sobre esos mundos y personajes imaginarios, y nosotros rellenamos todas esas lagunas con inferencias y conjeturas. No hay límites sobre cómo de lejos puedes llevar ese proceso.