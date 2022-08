El enfado de Alfredo Corell con lo que se vio en el metro de Madrid: "Hay dos actos gravísimos”

Alfredo Corell en laSexta. laSexta

El usuario de Twitter Arturo M Henriques, médico cirujano, publicó este fin de semana un hilo en redes sociales con el que quiso explicar lo que le ha ocurrido cuando viajaba en el Metro de Madrid.

El sanitario, tal y como mostró con una imagen, se encontró a un paciente contagiado con la viruela del mono en el suburbano madrileño. Al ver que tenía muchas heridas en las piernas y en el cuerpo, no dudó en acercarse a él y preguntarle si estaba infectado, así como pedirle que abandonara el metro por precaución.

Tras su advertencia, el hombre le confirmó que había dado positivo, pero que su médico no le dijo nada de quedarse en casa. “Solo que usara mascarilla”, le añadió.

M. Henriques le informó que esas lesiones son muy contagiosas y preguntó a la pasajera que estaba a su lado si no le preocupaba enfermarse. Ella le dejó una respuesta que él no entendió. “Cómo me voy a enfermar si no soy gay. Una del Gobierno dijo que eran los gays los que se tenían que cuidar”, le contestó.

Esta imagen se ha hecho muy viral en los últimos días. El popular inmunólogo y divulgador Alfredo Corell ha entrado este lunes en Espejo Público y ha sido preguntado por esta imagen de un contagiado en el metro de Madrid.

“Significa una falta tremenda de comunicación. No hemos comunicado bien a los ciudadanos y en esa imagen hay dos actos gravísimos”, ha afirmado. El experto ha señalado que el primer error es del paciente de no quedarse en casa porque “no ha entendido que es altamente contagioso y no está informado adecuadamente”.

“El segundo es de la señora que está al lado y que no considera que se va a contagiar por no ser homosexual. Se ha estigmatizado con los primeros titulares dirigidos al colectivo homosexual y esto ha calado en la población porque el virus no distingue identidades sexuales, puede contagiar a cualquier persona”, ha sentenciado.

Corell ha apuntado que hay una parte de responsabilidad individual por parte del contagiado, pero que también ha estado mal informado por parte de su médico. “Llevamos 50 años sin ver esta enfermedad y hay que aprenderla”, ha subrayado, explicando que los sanitarios tienen que volver a conocer el patógeno.

Además, Corell ha sido preguntado por si la viruela de mono se contagia por el aire. “Todavía está en estudio. No lanzaría alarmas en este sentido, está muy concentrado en la saliva de las personas positivas y eso hace que en su entorno los objetos sobre los que está respirando se contaminen. También si hubiera algo en aerosoles, que está en duda, el nivel sería infinitamente menor que el del covid porque si no tendríamos muchísimos casos”, ha explicado.