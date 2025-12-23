Ester Muñoz dice que ser católico "es el nuevo punk" al ver a Ayuso con Hakuna: la réplica de Roberto Sotomayor es de medalla de oro

El excandidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid y exatleta profesional, Roberto Sotomayor, campeón de Europa hasta en tres ocasiones en categoría máster en pista cubierta, ha arrasado con la que podría ser la réplica del día a las palabras de Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, sobre Ayuso y Hakuna.

Este movimiento de jóvenes católicos está más de moda que nunca gracias a redes sociales como TikTok. Fue elegida para actuar en el balcón de la Real Casa de Correos de Madrid, sede del Ejecutivo Nacional, como parte de la programación de Villancicos en Sol.

En primera fila estaban Ayuso y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pasando la tarde, cantando villancicos y disfrutando del concierto. La ola de reacciones ha sido tremenda, especialmente por Hakuna, fundado por José Pedro Manglano, el padre "Josepe".

Ester Muñoz cree que Ayuso "les tiene bailando"

La portavoz del PP en el Congreso ha reaccionado a un tuit que criticaba precisamente a Ayuso por la contratación de Hakuna. El popular tuitero @MadridDecadente pronunciaba en X que "cuando pensabais que en 2024 habíamos tocado fondo con Bisbal cantando el burrito sabanero, llega Ayuso y se trae este año a Hakuna".

"Llena Sol de familias del Opus, de jóvenes cristoflautas y de emocionadas monjas...", ha rematado. Muñoz le cita alegando que "Isabel les tiene bailando" y luego ha soltado la frase que ha provocado cientos de reacciones: "Ser católico, religioso y presumir de ello es el nuevo punk".

Y la réplica del día es para... Roberto Sotomayor

Con solo una frase, Sotomayor ha dado la vuelta a la tortilla. Primero ha comentado el tuit, antes de arrasar: "'Les tiene bailando'. Como si no ser religioso o católico fuera motivo para estar escondido y no poder quejarse del abuso este. Es demencial lo de esta señora".

Más tarde vuelve a citar el tuit y se obsequia con la frase del día: "Votaba por Israel En Eurovisión en pleno genocidio. Aquí, la católica".