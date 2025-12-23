Un físico arrasa tras su réplica al CEO de La Mafia, que critica que ahora los empleados con fiebre no van a trabajar

El CEO de Grupo LMsslM ("La Mafia se sienta a la Mesa"), Javier Floristán, ha generado un enorme debate en redes tras sus polémicas palabras en el pódcast de Itnig, un medio de comunicación que ayuda a emprendedores a crear sus negocios.

Criticó la nueva cultura laboral en la que "antes tenías que estar muy mal para no ir, ahora con fiebre no van". La ola de reacciones ha sido tremenda, desde el presentador y periodista Iñaki López hasta el propio Roberto Sotomayor.

Sin duda, la reacción más sonada ha sido la del físico y experto en BigData Alejandro Cencerrado, que ha arrasado en la red social X acumulando más de 800.000 visualizaciones y 14.000 'me gusta' en un solo tuit en apenas unas horas.

Su respuesta le lleva a Dinamarca, trabajando en una empresa un día como otro cualquiera, cuando su jefe se enfadó con su compañero de trabajo por acudir a su jornada laboral estando enfermo. "Nunca olvidaré el primer día que un jefe danés se enfadó con un compañero mío por ir al trabajo resfriado, me quedé en shock", ha comentado al principio del tuit.

¿Una diferencia cultural o una "estúpida" actitud?

Cencerrado ha contado que con el tiempo descubrió que esa reacción no fue solo de su jefe, sino que es algo "muy extendido" en la cultura danesa: "Si estás malo está mal visto que vayas a trabajar, porque le puedes pegar el virus al resto y que acaben todos malos".

Por supuesto, su modo de ver es algo que "tiene sentido", pero "a los que nos hemos criado en la cultura de la penitencia nos sorprende". Desde aquel día ve "tan estúpida" la actitud de algunos "jefes españoles" cuando obligan a los empleados a ir a trabajar enfermos. "Como si eso fuera bueno", ha rematado.

No solo es cosa de Dinamarca

Cencerrado ha destacado (y señalado) la respuesta de la usuaria Esther, que ha alcanzado más de 50.000 visitas y 500 'me gusta', en las que añade que esa actitud no solo se tiene en Dinamarca, sino también en países como Alemania.

"Fui resfriada y casi les da algo, como siempre fui hasta con fiebre, porque aquí en España, en la cultura de la esclavitud, estoy más que acostumbrada a ir enferma a currar. Me dieron la baja y en casa sin salir, sin medicamentos, que eso es otra cosa también de lo que hablar", ha relatado.