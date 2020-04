El hartazgo de la futurología sobre la pandemia

Una de las funciones básicas del cerebro es la predicción del futuro. Mientras que ni siquiera los grandes simios son capaces de hacer previsiones más allá de unos pocos minutos, el ser humano es capaz de aventurar lo que ocurrirá mañana, la semana que viene o dentro de un año. Esa capacidad de planificar nos ha dado una ventaja evolutiva impagable frente al resto de animales que pueblan el universo. Y nadie duda de que, en tiempos de mayor incertidumbre, nuestro cerebro necesite incrementar la recreación de futuros posibles con el fin de contener su ansiedad. Acostumbrados como estábamos a que nuestras pequeñas vidas fueran seguras y predecibles, nos aterra la perspectiva de un futuro borroso. Y nuestra incomprensible soberbia, la de una especie que apenas lleva unos segundos sobre la faz de la Tierra, nos lleva a gritar cada vez más alto nuevos pronósticos. Como si el universo estuviera escuchando.

Sin embargo, todo tiene un límite. Porque la generación de tantos escenarios como personas que tienen acceso a tribunas públicas tiene un efecto secundario que no resulta menor: la angustia de tener que sujetar una situación ya de por sí complicada a la vez que el temor por el futuro se incrementa. La consecuencia inmediata de esta plaga de futurólogos no genera sino más estrés sobre el estrés e impide algo tan plausible como necesario, y es concentrarnos en vivir el presente de la manera más sosegada posible.

No sabemos lo que ocurrirá mañana. Esta es la única verdad. Por tanto, si bien en sí mismo no es dañino hacer alguna cábala sobre lo que nos acontecerá, es evidente que no es esto lo que debería ocupar la mayor parte de nuestra mente, como tampoco debería serlo el relato inacabable sobre la crisis. En lo que deberíamos estar centrados, más bien, es en aprender de ella. En hacernos fuertes y sabios. En reconquistar nuestra interioridad para preguntarnos sobre nosotros mismos en particular y sobre el ser humano en general. En lo que deberíamos estar ocupados, en fin, es en abrazar a nuestros seres queridos, ahora que los tenemos, y en intentar hacer de este presente un espacio de serenidad en el que, a pesar de todo, merezca la pena vivir.