El pan en las farmacias y las trombosis en Twitter

bong hyunjung via Getty Images

Para comprar el mejor pan, el horno. También puedes conseguirlo de urgencia en una gasolinera, pero no habrá sido dorado durante toda la noche con mimo.

Si necesitas poner gasolina, no se te ocurre ir a la frutería. Si te encuentras mal o necesitas asesoramiento sobre tu salud, puedes ir al horno, a la frutería o a la farmacia. Total, que las médicas pasemos demasiadas horas de nuestra vida estudiando, da igual. En tiendas, autobuses o estando en la playa puedes escuchar pautas de tratamiento que distan mucho de los protocolos o recomendaciones de la OMS, pero que le han ido muy bien a tu vecina y con eso vale.

En EE UU puedes comprar fármacos en supermercados, en nuestro país, por suerte, es en las farmacias donde se dispensan estos productos, aunque para ello tendrían que ser ponderados los beneficios producidos con los posibles riesgos. ¿Cómo es posible que antibióticos o anticonceptivos pueden adquirirse sin receta médica? En teoría para los primeros es imprescindible, para los segundos, no.

Dada la variedad de anticonceptivos existentes y lo diversas que somos las mujeres, es necesario estar bien asesoradas porque, por ahora, ellos se libran de tomar nada y sólo tienen que ponerse el condón para evitar las infecciones de transmisión sexual además del embarazo. Para mi sorpresa ya han venido unos cuantos hombres preguntándome por la pastilla para ellos, a la que nuestro compañero el Dr. Lertxundi bautizó como “el píldoro”, y entonces tengo que decirles que aunque fue un proyecto que inició su andadura, no llegó (ni creo que llegue tal y como va el mundo) a su meta.

En la farmacia no te van a preguntar si eres fumadora o si en tu familia ha habido algún caso de trombosis, tampoco te van a tomar la tensión ni a calcular tu índice de masa corporal antes de venderte una píldora u otra; y sí, es verdad que pueden aumentar el riesgo de trombosis, pero no mucho más que en una mujer no usuaria de anticoncepción. También es verdad que, como cualquier medicamento, puede tener contraindicaciones que el farmacéutico desconozca.