El PP suspende las negociaciones con el Gobierno sobre el Poder Judicial

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

“Feijóo ha trasladado a Sánchez "su extrañeza" porque el PSOE quiera reformar el delito de sedición porque Bolaños había dicho que "no estaba en sus planes esa modificación"”

Dicen en el PP que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños , al que los populares se refieren en el comunicado como “el interlocutor designado por el presidente Sánchez para abordar las conversaciones”, había trasladado “que no estaba en sus planes acometer esa modificación”.

“Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España”, alega el PP.

Los de Feijóo señalan que “para aquellas personas con causas abiertas por delito de sedición, actualmente las penas ya pueden verse reducidas con la única condición del arrepentimiento y el compromiso de no reincidir”.

Los populares consideran que “la decisión de incorporar a la agenda política la reforma del Código Penal en este momento sólo puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno”.

En el comunicado, el PP dice ser “un partido de Estado que antepone el interés general a ningún interés personal o partidista” y por ello consideran que no pueden “seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo”.