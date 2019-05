Las broncas no cesaron y, al no aguantar más, tanto Isabel Pantoja como Azúcar Moreno amagaron con abandonar el programa porque no soportaban a su compañero. Finalmente, las tres artistas decidieron continuar con algunas condiciones e incluso consiguieron que el programa ‘castigara’ a Lozano mandándolo al palafito.

“Gracias es la única palabra que se me ocurre. Mucha gente a la gente que trabajamos en el televisión, nos agradecéis cada día, ahora yo os tengo que devolver las gracias. no me he sentido en ningún momento solo. Gracias de corazón. Jamás lo olvidaré”, dijo muy emocionado el presentador antes de entrar al plató para dar comienzo al programa.

Con lo que no contaba Violeta es con que sería evacuada del programa tras no cumplir con los consejos que le habían dado los médicos. La concursante fue obligada a abandonar “por problemas personales”. Unos días después conocimos esos motivos: un falso embarazo . Todo apuntaba a que la joven estaba embarazada, aunque finalmente, tras hacerle pruebas, se descartó que lo estuviera y regresó al programa.

“Ni nos dirige la palabra. Es que me parece una estúpida, ¿qué le hemos hecho nosotras? Es muy soberbia, no me gusta. Habla ella y se tiene que callar la gente. Aquí es una más. Me parece una persona muy altiva y soberbia, y habla mal a la gente. Aquí no hay divas, hay personas”, comentaron las hermanas Salazar en un vídeo que desató de nuevo una polémica cuando Pantoja lo escuchó.

8. Violeta rompe en directo con Julen y se declara a Fabio

“No se puede estar enamorado de dos personas a la vez, no se puede. En Fabio he visto muchas cosas que no he visto antes en otro hombre. No sé explicarlo. Seguir negando lo evidente es ser mentirosa y cobarde, y yo no lo soy. Pero me gustaría hablar antes con otra persona”, le dijo Violeta a Jordi González después de que este le preguntara si era posible querer dos personas a la vez.

Tras ello, Julen tomó la palabra para hablar con su novia: “No te voy a permitir que seas una persona injusta conmigo. Me he tenido que comer un montón de cosas para estar contigo. Tú fuiste la primera que me hablaste de este chico y ye que no pasaba nada. Sabíamos que iba este chico. A diferencia de ti, yo sí te he echado de menos. Estoy solo en mi puta casa, llorando todos los días. Solo tengo ganas de estar contigo y así me lo paga”, le dijo el extronista.

“Ojalá hubiera sabido que ibas a hablar mal de mi con un chico desde el primer día. Me he estado dejando la cara por ti y tú te has enamorado de un tío que lo único que quiere es aprovecharse de ti”, añadió Julen, desatando la ira de Violeta.

Y tras romper con Julen, Violeta no dudó en declararse al argentino afirmando que había vuelto por él y que todo lo estaba haciendo por él. Comenzó así una relación de idas y venidas entre ellos.

9. Dakota estalla contra Jorge Javier y el presentador la lía contra la concursante

Durante la cuarta gala, Isabel Pantoja quiso abandonar el concurso y su hijo Kiko Rivera habló con ella para pedirle que se quedara y para tranquilizarla diciéndole que todo estaba bien en España.

Ese “favoritismo” hacia la tonadillera hizo que Dakota aprovechara su nominación para expresar lo injusto que era que solo una concursante pudiera hablar con su familia.

“Ella es Isabel Pantoja. Cuando entraste en este concurso ya sabías cuáles eran las condiciones. Esto es televisión, ya deberías de saber cómo funciona”, le dijo entonces Jorge Javier Vázquez a la concursante, que siguió criticando al programa. Ello hizo que el presentador se cabreara por la actitud de Dakota y le dijera que iba a haber hablado con su padre, pero ahora se quedaba sin hacerlo.

“Estas tonterías no me hacen ninguna gracia. No quiero entrar en esas historias. Llevo 30 años haciendo televisión, ¿me va a contar a mí una niña lo que tengo que hacer?”, expresó muy cabreado Jorge, provocando aún más que Dakota no se callara: “Lo piensan todos mis compañeros, pero solo lo digo yo porque no soy una falsa. Yo voy de frente”.

La gran polémica vino después, cuando Jorge hizo una broma desafortunada y tras la cual las redes se echaron encima del presentador por lo que había dicho. “Antes no querías saber nada de tus padres y ahora estás empeñada en hablar con tu padre”, le dijo Jorge, recordando su polémico paso por Hermano Mayor, a lo que Dakota contestó diciéndole “no te pases, todo el mundo tiene derecho a cambiar”.