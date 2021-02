El príncipe Harry confiesa por qué se fue realmente del Reino Unido

El duque tiene claro que hizo “lo que habría hecho cualquier marido y padre” y decidió sacar a su familia de ese ambiente. Eso no quiere decir que, según él, no vaya a seguir dedicando su vida al “servicio público”. La reina no aceptó el modelo mixto en el que los duques de Sussex seguirían siendo miembros de la familia real pero no con todas las obligaciones y optó por cortar por lo sano. A pesar de eso, Harry dice que siempre tratará “de contribuir” a causas relevantes.