Gabriel Rufián habla sobre lo que se ve en televisión y la mención que hace sobre 'El Hormiguero' sin nombrarlo va a traer cola

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, es el gran protagonista de este jueves junto a Irene Montero por el acto celebrado en la Universitat Pompeu Fabra con el objetivo de lanzar propuestas que sirvan para impulsar a la izquierda y frenar el auge de la derecha y la extrema derecha.

El acto ha sido moderado por el exlíder de los Comuns, Xavier Domènech. Cuando ha tomado la palabra, Rufián ha pronunciado que la mejor manera de "regalar" a Vox y Alianza Catalana es decirles que son "idiotas o unos fachas". Y ha añadido: Es simplemente gente a la que han convencido de que el culpable de su precariedad es alguien más débil que él".

Por otro lado, para Rufián el problema no son los fascistas, sino los neutrales: "No hay tantos fascistas, hay muchos neutrales". Cree, además, que también es importante entrar en temas incómodos para la izquierda como el orden, la seguridad y la migración: "La izquierda no tenemos que regalar discursos".

La mención a 'El Hormiguero' que va a traer cola

Rufián ha hecho una mención del popular programa de Antena 3, El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, sin mencionarle directamente, pero que va a traer cola. "A la gente, si llega a las ocho o las nueve de la noche, no le pidas que se ponga a leer Los cuadernos de la cárcel de Gramsci".

"Se va a poner las hormiguas (Trancas y Barrancas) y las hormigas les van a decir que no hay que pagar impuestos y que Irene Montero no sé qué...", ha mencionado. De hecho, Montero interrumpe y añade: "La gente también se puede poner Al Cielo con Ella". Hace referencia al popular programa de Henar Álvarez, que ha pasado a La 1 arrasando en audiencias con la entrevista a la cantante Shakira.

Rufián tampoco se ha olvidado de Juan Roig, presidente de Mercadona: "Estoy harto de tener la razón. La pregunta que nos tenemos que hacer como formaciones de izquierda es por qué un currela de mercadona vota lo mismo que Juan Roig. ¿Quién se equivoca, el currela o Juan Roig?