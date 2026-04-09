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El líder supremo de Irán da señales (a medias) en pleno alto el fuego, clama "venganza" contra el "enemigo" y promete una "nueva fase" en la gestión del Estrecho de Ormuz
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El líder supremo de Irán da señales (a medias) en pleno alto el fuego, clama "venganza" contra el "enemigo" y promete una "nueva fase" en la gestión del Estrecho de Ormuz

Mojtaba Jamenei, que sigue sin mostrarse en directo, lanza un mensaje por redes en el 40º día tras la caida de Ali Jamenei y asegura que el "enemigo" tendrá que "pagar" por los daños infligidos al pueblo iraní.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Manifestantes prorrégimen muestran un retrato de Mojtaba Jamenei en Teherán
Manifestantes prorrégimen muestran un retrato de Mojtaba Jamenei en TeheránMAJID SAEEDI vía getty images

El alto el fuego persiste, pese a todo. También, pese a los deseos de revancha del recién elegido líder supremo de Irán. Mojtaba Jamenei ha dado señales a medias este jueves tras semanas de ocultación y ha clamado "venganza" contra EEUU e Israel por la muerte de su padre, el todopoderoso Ali Jamenei, y el resto de "martires". 

En un discurso a la nación distribuido a través de los canales oficiales de Irán en el 40º día tras el ataque que acabó con el ayatolá Jamenei, su hijo ha prometido que "el enemigo" pagará por el daño causado a su pueblo. 

Con un lenguaje ambiguo y sin dejar nada en claro, Jamenei no ha dudado en sacar el comodín del estrecho de Ormuz con la promesa de que su gestión entra ya en una "nueva fase". 

Si bien Trump reclamaba su apertura total para evitar el bombardeo masivo que hubiera acabado "con toda una civilización" en la noche del martes al miércoles, desde las primeras horas de alto el fuego han sido constantes las incidencias y cortes por parte de Irán alegando violaciones del alto el fuego por parte israelí contra Líbano

Este jueves, segundo día completo sin bombardeos sobre el país, Irán celebra el fin del luto nacional por la muerte de su histórico líder. Durante la jornada se han sucedido las manifestaciones prorrégimen de ciudadanos en Teherán y otros puntos, entre gritos contra EEUU e Israel y proclamas de apoyo al heredero.

En todo este tiempo, Jamenei Jr. ha desaparecido del foco público y ha limitado sus escasos mensajes a discursos leídos por fuentes oficiales del régimen de los ayatolás. En paralelo a su 'apagón' se ha venido disparando la rumorología sobre su supuesto maltrecho estado tras el ataque que acabó con su padre y otros altísimos cargos iraníes el 28 de febrero, primer día de la ofensiva estadounidense-israelí.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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