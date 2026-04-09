El líder supremo de Irán da señales (a medias) en pleno alto el fuego, clama "venganza" contra el "enemigo" y promete una "nueva fase" en la gestión del Estrecho de Ormuz

El alto el fuego persiste, pese a todo. También, pese a los deseos de revancha del recién elegido líder supremo de Irán. Mojtaba Jamenei ha dado señales a medias este jueves tras semanas de ocultación y ha clamado "venganza" contra EEUU e Israel por la muerte de su padre, el todopoderoso Ali Jamenei, y el resto de "martires".

En un discurso a la nación distribuido a través de los canales oficiales de Irán en el 40º día tras el ataque que acabó con el ayatolá Jamenei, su hijo ha prometido que "el enemigo" pagará por el daño causado a su pueblo.

Con un lenguaje ambiguo y sin dejar nada en claro, Jamenei no ha dudado en sacar el comodín del estrecho de Ormuz con la promesa de que su gestión entra ya en una "nueva fase".

Si bien Trump reclamaba su apertura total para evitar el bombardeo masivo que hubiera acabado "con toda una civilización" en la noche del martes al miércoles, desde las primeras horas de alto el fuego han sido constantes las incidencias y cortes por parte de Irán alegando violaciones del alto el fuego por parte israelí contra Líbano.

Este jueves, segundo día completo sin bombardeos sobre el país, Irán celebra el fin del luto nacional por la muerte de su histórico líder. Durante la jornada se han sucedido las manifestaciones prorrégimen de ciudadanos en Teherán y otros puntos, entre gritos contra EEUU e Israel y proclamas de apoyo al heredero.

En todo este tiempo, Jamenei Jr. ha desaparecido del foco público y ha limitado sus escasos mensajes a discursos leídos por fuentes oficiales del régimen de los ayatolás. En paralelo a su 'apagón' se ha venido disparando la rumorología sobre su supuesto maltrecho estado tras el ataque que acabó con su padre y otros altísimos cargos iraníes el 28 de febrero, primer día de la ofensiva estadounidense-israelí.