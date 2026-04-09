Irán resucita el apodo que más molesta a Donald Trump: qué significa TACO y por qué incluso sus seguidores lo están empleando contra él

Donald Trump suma problemas. A las cada vez mayores voces críticas tanto en la oposición como en su propio entorno se suman ahora las burlas. Porque a una persona con un ego tal, que el mundo bromee con su figura no le hace ninguna gracia. Y los últimos 'vaciles' le llegan directamente desde Irán.

Superada la amenaza inminente de "destruir toda la civilización" iraní, el régimen de Teherán lleva varias burlas al presidente de EEUU, en el marco de un frágil alto el fuego de dos semanas de previsión.

Desde Irán están haciéndose eco ahora de un acrónimo que los críticos de Trump llevan ya un tiempo usando en EEUU. Incluso, parte de sus históricos partidarios, toda vez que se viene informando de grietas en el movimiento MAGA por las últimas decisiones de Donald Trump.

Se trata de TACO, un acrónimo en inglés que proviene de Trump Always Chickens Out, algo así como que "Trump siempre se acobarda"... o quizás alguna expresión algo más fuerte. Dicho término hace referencia a la cantidad de amenazas vertidas por el magnate y nunca llevadas a la práctica.

La última tuvo por 'objetivo' Irán, país al que amenazó primero con "el infierno" y luego con la "destrucción" si no se avenían a abrir el estrecho de Ormuz. El plazo acababa en la noche (estadounidense) del martes, pero finalmente hubo acuerdo.

Y aunque EEUU lo vende como una "victoria abrumadora", desde Teherán hablan de justo lo contrario, de una "derrota" sin paliativos de un Trump que aceptó un acuerdo light para no tener que cumplir sus amenazas.

Pero TACO no solo hace referencia a las promesas de ataques militares apocalípticos luego anulados. Este término ya habitual en la política estadounidense se generalizó a las pocas semanas del llamado 'Día de la Liberación', la fecha en la que Trump lanzó sus aranceles al mundo.

Visto que en apenas días comenzó a recular y a rebajar o incluso anular los gravámenes prometidos, el ingenio yankee dio con esa forma de ridiculizar el gatillo verbal fácil de un presidente acostumbrado a dar grandes titulares a diario. La promesa de hacerse con Groenlandia por "las buenas o por las malas" a comienzo de 2026 fue otro hito en la expansión de TACO por la sociedad y prensa mundiales.

No hace falta jugar a futurólogos para imaginar que lo de estos días no será la última vez que nos crucemos con TACO.