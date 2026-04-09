Iñaki López no se puede creer lo que dice Ester Muñoz sobre el soldado español retenido por Israel

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación, que le han preguntado por la retención de un soldado español a manos del ejército israelí en el Líbano.

La ministra de Defensa Margarita Robles informó ayer de estos hechos, asegurando que se tratada de una "detención ilegal de un miembro de un Casco Azul de nacionalidad española".

Tras preguntarle por ello, Ester Muñoz se ha referido al asunto aludiendo a las declaraciones de Margarita Robles, quien dijo que el militar español estuvo retenido "durante una hora".

"No sabemos exactamente por qué; lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida", ha afirmado la portavoz del PP.

Unas declaraciones que, seguidamente, ha tratado de matizar. "En cualquier caso no tengo la información, y por tanto, no puedo saber el motivo", ha asegurado Ester Muñoz sobre la detención de este militar español.

Estas declaraciones han llegado a oídos de Iñaki López, quien ha publicado un tuit en su cuenta de X. El presentador de laSexta se ha hecho dos preguntas acerca de las declaraciones de Ester Muñoz.

"Acabo de escuchar a Esther Muñoz ironizando sobre la retención de un soldado español, casco azul, en misión internacional de la ONU en Líbano??", se ha preguntado en primera instancia el periodista vasco.

Acompañando a esta pregunta, Iñaki López se ha planteado si la portavoz del PP "se ha puesto del lado del gobierno israelí relativizando la gravedad del asunto", destacando así la salida de tono de Ester Muñoz.

Dos preguntas con las que ha mostrado su incredulidad al escuchar a la portavoz popular, cuyas palabras están siendo muy criticadas. No es la primera vez que Iñaki López se hace eco de unas declaraciones polémicas procedentes del PP. La última, tras lo que dijo Susana Camarero, consellera de Igualdad de la Comunitat Valenciana.