No es la primera vez que escuchamos a la reina Letizia hablar en catalán, pero lo de Lleida deja claro que se maneja bien en esta lengua

La reina Letizia en la reunión con la Associació de Dones Empresàries de Lleida y la entrega de los XVI Premios Ap!Lleida

Escuchamos continuamente hablar a la reina Letizia en público, donde maneja a la perfección la comunicación y pronuncia unos discursos con los que conquista incluso a sus detractores. En otras ocasiones la hemos escuchado hablar en inglés, lengua que domina, pero en la que resulta lógicamente menos espontánea.

Cuando realiza viajes oficiales a países que no son hispanoparlantes y le toca hablar en público, utiliza la lengua de Shakesperare, pero le gusta añadir al menos alguna palabra o frase en el idioma del lugar en el que se encuentre. Y no podemos olvidar que ha utilizado la lengua de signos cuando la ocasión lo ha requerido.

Habla catalán con soltura

Ahora nos ha sorprendido, aunque solo a medias, al haberle escuchado en catalán en la reunión de trabajo que mantuvo con la Associació de Dones Empresàries de Lleida, acto que incluyó la entrega de los XVI Premios Ap!Lleida en la Catedral de la Seu Vella de Lleida este jueves 9 de abril.

Y lo de a medias es porque ya habíamos escuchado a la esposa de Felipe VI utilizando esta lengua cooficial mucho tiempo atrás. Fue en marzo de 2008 cuando asistió a la entrega de la novena edición de los Premios de la Fundación Internacional de Mujeres Emprendedoras en Barcelona.

Era la primera vez que presidía un acto en la ciudad condal, así que pronunció parte de su discurso en catalán, un idioma que al parecer había aprendido tiempo atrás.

Casi 20 años después ha vuelto a utilizar en público esta lengua, pero esta vez no fue en un discurso previamente preparado, sino al abrir la citada reunión de trabajo en Lleida.

Pudo apreciarse así que tiene soltura con el catalán, lengua en la que cada año escuchamos a la princesa Leonor en los Premios Princesa de Girona. También Felipe VI habla catalán, y aunque nunca hemos oído a la infanta Sofía, ha recibido la misma educación que su hermana, por lo que se da por hecho que domina la lengua al mismo nivel que Leonor.