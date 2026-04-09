Muchos ven la última foto de Pedro Sánchez y se preguntan si será un personaje de este videojuego

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este jueves el OXO Museo del Videojuego de Madrid, compartiendo momentos que están dando mucho de que hablar entre los gamers y fans de los videojuegos.

Durante su visita a este espacio, Pedro Sánchez ha repasado la historia del videojuego, ha probado una experiencia de realidad virtual, e incluso ha montado en un coche de Mario Kart. Y precisamente, esto último es la que más ha sorprendido en redes sociales.

La cuenta oficial del OXO Museo del Videojuego Madrid ha compartido una imagen del presidente del Gobierno montado en el coche clásico del personaje Mario, del videojuego Mario Kart.

Son muchos los usuarios que han reparado en esta estampa, donde se puede ver a un sonriente Pedro Sánchez sujetando con las dos manos el volante de la réplica del vehículo fabricado con piezas de LEGO.

"¿Personaje personalizado del Primer Ministro español para CTGP-7 cuándo?", se ha preguntado un usuario de X. "Confirmado. Pedro tiene a una pandilla de centennials diseñando su estrategia de comunicación en los sótanos de Moncloa", ha destacado otra usuaria.

"España ya es una potencia mundial en este sector"

En su cuenta oficial de X, Pedro Sánchez ha acompañado las fotografías de su visita con una reflexión sobre el sector del videojuego. "España es ya una potencia mundial en este sector", ha asurado el presidente del Gobierno.

"Contamos con más de 815 estudios y 11.000 profesionales que desarrollan un talento reconocido en todo el mundo", ha informado Pedro Sánchez, quien además ha anunciado su intención de "seguir impulsando esta industria estratégica" con el objetivo de que España "consolide su posición de liderazgo".

Según datos de la AEVI (Asociación Española del Videojuego) correspondientes a 2024, la inversión y el mercado de videojuegos en España viven un momento sin precedentes, alcanzando una facturación récord de 2.408 millones de euros el citado año.