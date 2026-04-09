El Chojin explica por qué el racismo sigue siendo "un problema" en España: "Nunca vamos a poder cambiarlo" 

El rapero Domingo Antonio Enjang Moreno, conocido artísticamente como El Chojin, ha pasado este jueves por La Ventana, donde ha contado su experiencia personal sufriendo las consecuencias del racismo.

Declarado activista antifascista, El Chojin ha manifestado abiertamente su temor a que la ultraderecha llegue al Gobierno. Una de las razones principales de su postura contraria a estas opciones es, precisamente, los discursos de odio que promueven contra colectivos minoritarios.

En declaraciones al programa de la SER, el rapero ha señalado que "el problema fundamental es que no estamos de acuerdo en qué es el racismo, y a partir de ahí es muy difícil luchar contra él".

En esta línea, El Chojin ha puesto el foco sobre la confusión entre conceptos como racismo o xenofobia, señalando que "hay mucha gente que defiende que situaciones evidentes no son racistas, y así el problema nunca se ataja".

"No sabemos reconocerlo"

Tras exponer esta problemática, ha contado su propia experiencia con el racismo, cuando por primera vez fue identificado por la policía, a los 13 años. "Bajé del autobús y dos policías me pidieron la documentación. A mis compañeros blancos no se la pidieron", ha relatado.

"Cuesta mucho explicar lo que pasa en la cabeza de un niño cuando lo paran sin motivo", ha lamentado el artista, asegurando que este tipo de situaciones se han producido a lo largo de toda su vida.

El Chojin ha contado que hace apenas unas semanas volvió a ser identificado en un tren que cubría el trayecto entre Barcelona y la Estación de Atocha. "Te dicen que es aleatorio, pero cuando te ocurre muchas veces entiendes que no lo es", ha contado en La Ventana.

Para el rapero, "lo peor es que no reconocen que eso tenga que ver con racismo". Asimismo, ha recordado otra ocasión en la que fue identificado delante de los vecinos de su madre. "La gente empieza a preguntarse qué habrás hecho, aunque no hayas hecho nada", ha explicado.

Y para concluir, El Chojin ha lanzado una reflexión acerca de la importancia de reconocer el racismo cuando se presenta en situaciones cotidianas. "Si no aceptamos que el racismo existe en nuestro día a día, nunca vamos a poder cambiarlo", ha sentenciado.