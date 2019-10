El tratamiento de los últimos casos mediáticos, a examen: "Los sucesos se han convertido en noticias del corazón"

Para Corroto no hay duda. Estamos mejor: “Alcásser alcanzó un punto muy bajo en el tratamiento de sucesos. Por suerte y pese a cómo se han tratado casos como Marta del Castillo, Diana Quer y de Gabriel Cruz no se ha llegado a ese punto”.

“Se hizo un tratamiento sensacionalista, amarillista, yendo al dolor por parte de las víctimas que yo creo que no nos hizo bien. Ahora no se han hecho programas de televisión como con Alcásser. No existe un programa como Quién sabe dónde con los padres desde el dolor buscando a sus hijas. Lo de Alcásser fue algo demencial y no se ha vuelto a hacer algo de esa forma. Se hacen cosas mal en tratamientos más actuales pero para mí aquello no se ha vuelto a repetir”, asegura la periodista en una conversación telefónica con El HuffPost.

El caso Julen en televisión

Aunque lo del pequeño Julen, el niño de dos años que murió al caer a un pozo en la provincia de Totalán (Málaga), no fue un crimen, el tratamiento mediático que se dio a este caso levantó ampollas en numerosos sectores de la población.

Ana Rosa Quintana fue criticada por presentar un programa especial en la noche del viernes dedicado al rescate del menor. En laSexta, Manuel Marlasca apareció con un metro para ejemplificar cuánto quedaba para que los equipos de rescate llegasen al pequeño Julen. Y también fue criticado por ello en Twitter.

“Con Julen se cruzaron varios límites. Mostrar cómo se iba a realizar el rescate minuto a minuto. Se dio la sensación de que podría estar vivo, cuando era imposible que doce días después una criatura de dos años pudiera estar con vida”, ha asegurado Corroto.