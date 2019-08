El viaje de Magallanes y Elcano: la gesta que sigue poniendo en evidencia a los terraplanistas

“Recorrer y descubrir toda la redondeza del mundo”. Ese fue el objetivo que dejó escrito Juan Sebastián Elcano al culminar la primera vuelta al mundo por mar en 1522. No fue sencillo, pero lo logró. Su expedición había cambiado para siempre el rumbo del conocimiento planetario. Gracias a su misión, las teorías formuladas desde la Antigüedad acababan de ser demostradas: la Tierra era redonda y había pruebas de ello. Nadie podría ir contra el sentido de la razón... hasta hoy. El renovado movimiento terraplanista pretende refutar todo lo logrado hace cinco siglos a base de influencers. No les cabe en la cabeza semejante hazaña. Pero... ¿tiene algún sentido su levantamiento?

“No, claro que no”, responde raudo Tomás Mazón, responsable del sitio Ruta Elcano. “Da igual lo que les diga la historia, la ciencia. Dan igual los argumentos... no se puede plantear un debate serio con ellos. No me cabe en la cabeza que haya quien ponga en duda documentos probados de hace 500 años. No lo entiendo salvo que sea por jugar a ser contestatarios”, confiesa.

Para estos contestatarios, la expedición sencillamente no existió. Lo achacan a un “engaño universal”. Buceando en su argumentario, cuesta encontrar planteamientos más allá de la vaguedad de una constante negación. Todo lo más, un reparto de culpas ante lo que definen como “un gran engaño”: al sistema educativo -“los libros nos mintieron desde niños”- y a los gobiernos -“un complot internacional”-.

Existe otro sector, algo más moderado en su ‘terraplanismo’, que sí admite -algo es algo- la existencia de la misión de Magallanes y Elcano. Por supuesto, supeditada a sus creencias: la ruta no fue la que hemos aprendido, sino una “navegación circular, bordeando el exterior del plano terrestre”.