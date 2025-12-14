Jesús de la Gándara, psiquiatra con 40 años de experiencia, explica la diferencia entre soledad y solitud y da la clave para estar bien: "Tienes que tener compañero"

En los últimos años, la salud mental ha cobrado más relevancia a nivel mundial. El concepto de la soledad por lo general es percibido por la sociedad como algo negativo y en España se ha convertido en una problemática social que afecta a una parte significativa de la población.

Según un estudio de Fundación ONCE y Fundación AXA titulado Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024, dos de cada diez de los adultos se sienten solos y el 13,5% sufren de soledad crónica. ¿Pero qué significa exactamente sentirse solo?

El experimentado psiquiatra Jesús de la Gándara, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca y Especialista en Psiquiatría por la Universidad de Valladolid, ha hablado sobre este tema en una entrevista con Tengo Un Plan, un pódcast creado por Juan Domínguez y Sergio Beguería dedicado al crecimiento personal.

La diferencia entre solitud y soledad

Jesús define concretamente el concepto de solitud como “la sensación que uno está en soledad y no sufriendo, estas personas no están solas porque tienen un compañero de viaje que es uno mismo”.

Mientras que la soledad, según Gándara, consiste en estar y sentir la soledad, y ella tiene diferentes grados, “desde el estoy solo y estoy aburrido pero no pasa nada, hasta la soledad maligna, que mata a las personas”, manifiesta el psiquiatra.

La importancia de enseñar la soledad

Gándara explica cómo para los jóvenes el concepto de la soledad no es un tema sencillo de tratar, ya que, “no se puede estar solo, te da vergüenza decir que estoy solo; nos da vergüenza decir que no tenemos a nadie, que no tenemos amigos, que no tenemos compañeros”, afirma el neurólogo

Este tema se ha vuelto un tema central en cuanto a la salud mental de las personas, de ahí que sea fundamental tomar acciones sobre el asunto. Siendo la soledad un problema central en la sociedad, “lo que tenemos que hacer no es resolverla, es enseñar a esa persona a no estar sola y no sentirse sola estando sola”, sostiene el psiquiatra.

Aprende a estar contigo mismo

Antes de compartir con los demás, uno debe estar bien con uno mismo, según manifiesta Jesús. “Si quieres de verdad estar con otras personas, aprende a estar contigo mismo, como vas a compartir tu vida, si no te controlas, si no te dominas a ti mismo, si no te posees a ti mismo”.

Finalmente, Gándara menciona los beneficios de lograr llegar al estado de solicitud. “Es muy bueno estar en soledad sin sentirse solo fructificando ideas, trabajos, inquietudes, ejercicio... lo que sea. Si eso se da esa persona desde joven aprende a utilizar positivamente su soledad y deja de ser maligna”.